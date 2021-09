Ein Versuch der Morphosys Aktie, sich aus einer potenziellen charttechnischen Bodenzone oberhalb des Baissetiefs bei 43,28 Euro abzusetzen, scheiterte in den letzten Tagen. Zwar schaffte es die Biotech-Aktie zwischenzeitlich über erste wichtige Signalmarken bei 48,10 Euro und am Gap bei 48,53/49,81 Euro hinaus.Doch nach dem Anstieg auf 51,60 Euro am 3. September ging dem Aktienkurs des Münchener Unternehmens die Luft aus. ...