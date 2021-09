Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Gamestop-Aktie WallStreetBets kauft – und jetzt? Das GameStop-Papier (WKN: A0HGDX) machte nach der Zahlenvorlage die Kursverluste am Donnerstag mit einem Zugewinn von 20 US$ wett, nachdem der Titel -9,41% tiefer bei 180 US$ in den Handel eingestiegen war. Der Grund ist einfach: WallStreetBets kaufte den Dip! Die von WallStreetBets favorisierte GameStop-Aktie avancierte durch den Short Squeeze auf 483 US$ zum Kultwertpapier. […]