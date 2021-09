Trina Solar veröffentlicht White Paper zur globalen Wechselrichteranpassung für Module der Trina Solar Vertex-Serie

CHANGZHOU, China, 10. September 2021 /PRNewswire/ -- Trina Solar hat ein White Paper über die Wechselrichteranpassung für die PV-Module der Vertex-Serie von Trina Solar, einschließlich der 410 W-, 510 W-, 550 W-, 600 W- und 670 W-Serien, veröffentlicht, die erste intelligente Datenbank für die Wechselrichteranpassung in der globalen Photovoltaikindustrie.

Die in dem Papier behandelten Wechselrichter sind vollständig an alle Module der 210er Vertex-Serie angepasst, wobei der Schwerpunkt auf den Ultra-Hochleistungsmodulen der Vertex-Serien 550 W, 600 W und 670 W liegt. Sie decken 19 gängige Wechselrichtermarken und mehr als 180 Wechselrichtermodelle weltweit ab und eignen sich sowohl für Großkraftwerke als auch für industrielle und gewerbliche dezentrale PV-Projekte sowie für die Landwirtschaft, die Fischerei und den Einsatz in Wohngebieten.