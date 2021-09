Bad Wimpfen (ots) - Seit 15 Jahren engagiert sich Lidl gemeinsam mit seinemstrategischen Partner Fairtrade für bessere soziale und ökologische Bedingungenin den Anbauländern. Während der Fairen Woche vom 10. bis zum 24. Septembersensibilisiert das Unternehmen daher erneut auf verschiedenenKommunikationskanälen für den Mehrwert von Fairtrade-Produkten, wiebeispielsweise stabile Mindestpreise für die kleinbäuerlichen Organisationen inden Anbauländern und einen zusätzlichen Aufschlag, die Fairtrade-Prämie, fürGemeinschaftsprojekte. Zudem unterstützt Lidl die in diesem Jahr gestartetezweite Phase des erfolgreichen Kaffeeanbauprojekts in Bolivien. Ziel ist es,nachhaltige Landwirtschaftsverfahren für eine höhere Qualität und Produktivitätim Kaffeeanbau umzusetzen und an den Klimawandel anzupassen. Ein Fokus liegtdabei auf der Teilhabe von Frauen und jungen Menschen."Für existenzsichernde Einkommen in den Anbauländern und eine faireWerteverteilung ist das Engagement aller Teilnehmer entlang der gesamtenLebensmittelkette gefragt", sagt Matthias Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzendervon Lidl in Deutschland. "Daher fördern wir mit unserer Sortimentsgestaltungsowie Initiativen wie dem 'Bolivien-Projekt' Kleinbauern weltweit und stärkendamit unter anderem auch die wirtschaftlichen Perspektiven vonFairtrade-Produzentinnen, womit wir einen Beitrag zur Gleichstellung leisten."Bereits 2006 hat Lidl mit "Fairglobe" als erster Händler deutschlandweit eineEigenmarke für Fairtrade-zertifizierte Produkte wie beispielsweise Kaffee,Schokolade und Fruchtsaft eingeführt. Mit dem Angebot von aktuell rund 30Fairtrade-zertifizierten Produkten, darunter Tee, Rohrzucker und Bananen, trägtder Lebensmittelhändler dazu bei, Fairtrade in der Mitte der Gesellschaft zuetablieren. Einen zusätzlichen Beitrag zu höheren Einkommen leistet Lidl seit2020 mit der "Way to Go"-Schokolade, für die Kakaobauern in Ghana neben demFairtrade-Mindestpreis und der Fairtrade-Prämie einen Aufschlag fürlandwirtschaftliche Projekte und Schulungen erhalten.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier(https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate) .Pressekontakt:Pressestelle Lidl Deutschland07063/931 60 90 · mailto:presse@lidl.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/58227/5016976OTS: Lidl