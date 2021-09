Berenberg hebt das Kursziel für die Dermapharm Aktie an und bestätigt die Kaufempfehlung in einer aktuellen Analyse. Während Dermapharms Aktienkurs aktuell um 85 Euro pendelt, setzen die Aktienanalysten ihre neue Zielmarke für den Pharma-Titel auf 94 Euro nach zuvor 82,50 Euro. Aus dem Geschäft mit der Produktion von Impfstoffen sieht man attraktive Perspektiven für das kommende Jahr, so die Experten - in dem Sektor kooperiert ...