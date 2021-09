Poda präsentiert auf der H.C. Wainwright Global Investment

Ryan Selby, CEO und Director von Poda, wird das Geschäftsmodell des Unternehmens vorstellen, das darauf ausgerichtet ist, aktuelle erwachsene Raucher für das Heat-not-Burn-System („HNB“; Anm.: Erhitzen, nicht verbrennen) des Unternehmens zu gewinnen, das möglicherweise mit einem geringeren Risiko verbunden ist als herkömmliche Zigaretten. Das Produkt des Unternehmens ist weder eine Zigarette noch eine E-Zigarette, sondern vielmehr ein rauchfreies System, das Tabak und andere Substanzen auf eine bestimmte Temperatur erhitzt, bei der Nikotin, Aromen und andere Aerosole freigesetzt werden, und das ohne viele der schädlichen Bestandteile des herkömmlichen Zigarettenrauchs. Podas patentierte geschlossene, biologisch abbaubare Pods liefern ein Erlebnis, das keinerlei Reinigung erfordert, und bieten erwachsenen Rauchern daher die bequemste und angenehmste Alternative zu herkömmlichen Zigaretten.

Die Unternehmenspräsentation wird angemeldeten Konferenzteilnehmern ab dem 13. September 2021 um 7 Uhr EST (13 Uhr MEZ) zum Abruf zur Verfügung stehen.

ÜBER PODA LIFESTYLE

Poda Lifestyle ist aktiv an der weltweiten Vermarktung von Heat-not-Burn-(„HNB“)-Raucherprodukten beteiligt, die das Potenzial haben, die mit brennbaren Raucherprodukten verbundenen Risiken zu reduzieren. Das Unternehmen hat ein patentiertes HNB-System entwickelt, bei dem eigens entwickelte biologisch abbaubare „Einweg-Pods“ verwendet werden. Sie sind sowohl benutzerfreundlich als auch umweltverträglich. Das innovative Design der HNB-Plattform des Unternehmens verhindert eine Kreuzkontamination zwischen den Erhitzern und den Pods. Damit entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und den Benutzern wird ein äußerst bequemes und angenehmes Rauchererlebnis mit einem potenziell geringeren Risiko geboten. Das Darüber hinaus freut sich das Unternehmen, Video-Interviews mit Michael Nederhoff (ehemaliger Präsident von JUUL Kanada) und Nicholas Kadysh (ehemaliger Head of Corporate Affairs für JUUL Kanada) zu veröffentlichen, die beide neu ernannte Mitglieder des Global Advisory Board von Poda sind. von Poda Lifestyle ist in Kanada vollständig patentiert und in über 60 weiteren Ländern zum Patent angemeldet. Damit werden nahezu 70 % der Weltbevölkerung erreicht. Die vom Unternehmen entwickelten „Poda Pods“ sind die ersten und einzigen Zigaretten mit einem komplett geschlossenen Endstück. Bei diesem exklusiven Design entfällt jeglicher Reinigungsaufwand und man erhält eine HNB-Zigarette völlig ohne Asche. Das vollständig patentierte System von Poda Lifestyle ist einzigartig und löst das Hauptproblem ALLER anderen HNB-Produkte, nämlich den täglichen Reinigungsaufwand. Das Vorzeigeprodukt des Unternehmens - die Beyond Burn Poda Pods - enthalten eine einzigartige tabakfreie Mischung aus pelletierten Teeblättern, die mit synthetischem Nikotin versetzt werden. Damit können erwachsene Raucher auf eine rauchfreie Alternative zu den üblichen Zigaretten zurückgreifen, ohne dabei auf den Rauchgenuss verzichten zu müssen. Beyond Burn Poda Pods wurden handwerklich fachkundig hergestellt, um das Geschmackserlebnis herkömmlicher Zigaretten auch ohne Rauch, ohne Geruch und ohne Tabak perfekt nachzuahmen.