Mit nachhaltig produziertem Lithium in die Mobilitätswende / SQM bleibt ein verlässlicher Partner der europäischen Batterie- und Automobilwirtschaft

Santiago (ots) - Anlässlich der IAA Mobility 2021 hat der chilenische Chemiekonzern SQM noch einmal auf die Bedeutung und den eigenen Beitrag zu einer nachhaltigen Lithiumgewinnung hingewiesen. Fahrzeug- und Batteriehersteller wollen einerseits Liefersicherheit und -unabhängigkeit, andererseits suchen sie Garantien für nachhaltig produzierte Rohstoffe. Und Endkunden wollen die Gewissheit, dass sie mit dem Wechsel zu Elektrofahrzeugen nicht zu neuen Umweltschädigungen oder Menschenrechtsverletzungen beitragen.

Der chilenische Chemiekonzern SQM, einer der führenden Lithiumhersteller weltweit, hat sich zu einer nachhaltigen Produktion verpflichtet. Lithium ist ein entscheidender Baustein für eine klimafreundliche Mobilität durch Elektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Batterien. SQM hat seine Lithiumproduktion bereits mehr als verdoppelt, um diesen Übergang zu unterstützen. Es ist jedoch absolut entscheidend, die Produktion weiterhin konsequent ökologisch und sozial verantwortlich zu gestalten. Als eine der wichtigsten Maßnahmen für die Zukunft hat SQM bereits im Oktober letzten Jahres einen umfassenden Plan zur nachhaltigen Entwicklung mit drei Schwerpunkten vorgestellt: weitere Reduzierung des Wasserverbrauchs, CO2-neutrale Produktion bis 2030 und Reduzierung der Soleförderung im Salar de Atacama. Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen im ökologischen und sozialen Bereich, die vor allem die Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden betreffen.



Die Umsetzung des aktuellen Sustainable Development Plans (SDP) erfolgt unter maximaler öffentlicher Transparenz und wissenschaftlicher Begleitung. Die nachhaltigen Qualitäten und der geringe ökologische Fußabdruck der Lithiumproduktion werden von mittlerweile zwei Ökobilanzen bestätigt, die unabhängige Institute im Auftrag von SQM erstellt bzw. validiert haben. Mit nachhaltigem Lithium aus dem Salar de Atacama bleibt SQM ein uneingeschränkt zuverlässiger Partner der Mobilitätswende in Deutschland und ganz Europa. "Grundsätzlich begrüßen wir das Interesse einer kritischen Öffentlichkeit an unseren Produktionsbedingungen", sagt Ricardo Ramos, Vorstandsvorsitzender von SQM. "Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Lithiumgewinnung im Salar de Atacama höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Das wollen wir in Zukunft auch in Deutschland noch transparenter machen", so Ramos.