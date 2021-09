Die ersten Wohnungen im Riverside Zuchwil werden bezogen

Olten, 10. September 2021

«Wir freuen uns sehr, Anfang Oktober 2021 ziehen die ersten Mieterinnen und Mieter ins Riverside. 120 Wohnungen sind bereits vermietet. Nur noch wenige sind zu haben», sagt Jérôme Baumann, Präsident des Stiftungsrates der Swiss Prime Anlagestiftung. Die Wohnungen bieten viel Lebensqualität. Dafür sorgt einerseits die idyllische Lage an der Aare mit direktem Zugang zum Fluss. «Die Auswahl der Materialen erfolgte mit äusserster Sorgfalt», so der Solothurner Architekt Benedikt Graf von ARGE gsj architekten / agps architecture. Um wichtigen Aspekten der Nachhaltigkeit gerecht zu werden, erfolgt die Wärmeerzeugung für Heizung und Wasser über eine Grundwasser-Wärmepumpe. Im Sommer ist eine natürliche Kühlung in Betrieb. Alle Wohnungen wurden zudem nach den Richtlinien von Procap Schweiz konzipiert und sind rollstuhlgängig. Neben grosszügigen Veloabstellmöglichkeiten sind bei den Besucherparkplätzen einzelne Ladestationen für E-Fahrzeuge vorhanden. Die Parkplätze in der Tiefgarage können ebenfalls mit einer Ladestation ausgerüstet werden. Bis im Herbst 2022 werden alle fünf Häuser der ersten Etappe bezogen sein.

Riverside Open Days - Samstag, 11. September 2021

Der Zuchwiler Gemeindepräsident Patrick Marti freut sich sehr, dass am Samstag, 11. September 2021 von 11 bis 17 Uhr die Bevölkerung eingeladen ist, das neu entstehende Quartier und die Musterwohnungen zu besichtigen: «Es ist ein fussgänger- und fahrradfreundliches Quartier entstanden. Dazu gehört auch der Ausbau des öffentlichen Verkehrs.» Infos zum Riverside Open Days.