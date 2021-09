WARSCHAU, Polen, 10. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Belvedere, der erste Super-Premium-Wodka der Welt, eröffnete heute eine Anlage, die drei Jahre lang in Arbeit war, seit Belvedere im Jahr 2018 als erste Spirituosenbrennerei von der Europäischen Kommission einen Zuschuss zur Erprobung einer ehrgeizigen Biomasseabscheidungsanlage erhielt.

Die Anlage ist ein bedeutender Schritt zur Umsetzung der im Rahmen von „Made With Nature" im Jahr 2020 eingegangenen Verpflichtungen und wird es der Brennerei ermöglichen, ihre energiebezogenen CO2-Emissionen bis 2022 um 95 % zu senken.

Mit der heutigen Einweihung der Biomasseabscheidungsanlage kündigte Belvedere einen beschleunigten Zeitplan für die Verringerung der energiebedingten CO2-Emissionen an: Die neue Anlage produziert vorerst 100 % erneuerbare Energie und wird anschließend bis 2022 die energiebedingten CO2-Emissionen um 95 % reduzieren.

Made With Nature, die starke Markenbotschaft, die 2020 eingeführt wurde, um die Naturverbundenheit der Marke hervorzuheben, setzt den Akzent auf den Herstellungsprozess von Belvedere. Als Naturprodukt aus polnischem Roggen und hochreinem Wasser, das von Meisterhand über Feuer destilliert und zu einem Wodka von außergewöhnlichem Geschmack und Charakter verarbeitet wird, liegt es im Trend der Achtsamkeit, denn Verbraucher achten mehr denn je darauf, was sie zu sich nehmen. Ebenso wichtig ist für Belvedere das Verhältnis der Menschen mit unserem Land und unsere Verpflichtung, das Land, das wir nutzen, zu schützen. Die Eröffnung der Biomasse-Erfassungsanlage in der Brennerei ist Teil dieser Verpflichtung.

Mit Blick auf die Zukunft unternimmt die Marke kühne Schritte, um Umweltthemen anzugehen, um die Terroirs, aus denen ihr Roggen stammt, zu schützen, indem sie neue verantwortungsvolle Geschäftspraktiken und innovative grüne Initiativen einführt. Diese ehrgeizigen Ziele berühren verschiedene Aspekte und beruhen auf mehr als einem Jahrzehnt akademischer Forschung und Praxis. Sie konzentrieren sich auf Lösungen, die belegen, dass besseres Wirtschaften mit einer besseren Welt einhergeht und beinhalten: Die Pflege der Ökosysteme, die Milderung der Klimaauswirkungen und ein Engagement für die Gesellschaft.