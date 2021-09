ETERNA: Gläubiger stimmen Restrukturierungsplan unter StaRUG zu und ermöglichen eine nachhaltige Finanzierung der Holding

Versammlung der Planbetroffenen stimmt Restrukturierungsplan unter StaRUG für die eterna Mode Holding GmbH zu

Operatives Geschäft durch bilanzielle Sanierung der Holding Gesellschaft nicht beeinflusst

Fortführung der Transformation im Hinblick auf geänderte Marktbedingungen

Schuldenschnitt der Anleihe 2017/2024 mit einer verbesserten Quote von 12,5%

Gesellschafterin verzichtet auf Darlehen in Höhe von 32,3 Mio. EUR

Zusätzliches Eigenkapital durch neue Investoren zur Finanzierung des operativen Geschäfts sowie für Zahlung an Anleihegläubiger

Passau, 10. September 2021 - Die eterna Mode Holding GmbH als Emittentin der Anleihe 2017/2024 (WKN: A2E4XE/ISIN DE000A2E4XE4) hat den wesentlichen Meilenstein für eine nachhaltige Finanzierungslösung erreicht. So haben auf der heutigen Versammlung der Planbetroffenen die Gläubiger den vom Unternehmen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan zur Umsetzung eines Sanierungsverfahrens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und

-restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) einstimmig angenommen. Die Umsetzung des Restrukturierungsplans erfolgt nach der noch ausstehenden Bestätigung des zuständigen Restrukturierungsgerichts. Das operative Geschäft der ETERNA Mode GmbH wird von der Sanierung der Holding nicht berührt. Somit werden alle operativen Aktivitäten unverändert fortgeführt und strategische Initiativen weiter umgesetzt werden.

"Unter Einbeziehung aller Gläubigergruppen sowie unabhängiger Expertisen und Gutachten und nach eingängiger Prüfung und Berücksichtigung möglicher Alternativszenarien ist nun der Weg geebnet, um wieder eine nachhaltige Finanzierung der Holding zu gewährleisten. Gleichzeitig werden drohende Finanzierungsrisiken in Folge der bisherigen COVID-19-Pandemie vom intakten operativen Geschäft der ETERNA abgewendet und wir können unseren strategischen Weg für eine erfolgreiche technologische Transformation der Traditionsmarke ETERNA weiterbeschreiten. Wir bedauern sehr, dass für alle die Holding finanzierende Parteien Einschnitte unvermeidbar geworden sind und bedanken uns ausdrücklich bei den Gläubigergruppen für die einvernehmliche Unterstützung des Sanierungsvorhabens. Durch den Einstieg von durch Robus Capital Management Ltd. beratene Fonds ("Robus") und die Verhandlungen mit Quadriga und dem Gemeinsamen Vertreter konnte das finale Angebot an die Anleihegläubiger nochmals um 25% verbessert werden. Robus ist seit knapp 10 Jahren in verschiedenen Konstellationen investiert und unterstützt gemeinsam mit den Quadriga Capital Fonds ("Quadriga Capital") den vom Unternehmen eingeschlagenen Transformationskurs mit frischem Kapital. Wir begrüßen Robus als neuen strategischen Partner und zusätzlichen Gesellschafter unseres Unternehmens", erklärt Henning Gerbaulet, geschäftsführender Gesellschafter der eterna Mode Holding GmbH.