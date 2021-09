Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

K+S Analyst sieht in der Aktie die Trading-Idee für den Rest des Jahres Bei Baader bleibt man optimistisch für die Aktie von K+S und sieht in dem Papier weiterhin eine Trading-Idee für den Rest des laufenden Jahres. Aktuell stuft man die Rohstoff-Aktie mit „Add“ ein und setzt das Kursziel bei 13,50 Euro an. An der Börse …