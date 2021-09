In der Kalenderwoche 36 vom 06.09. bis 10.09.2021 gibt die Media and Games Invest SE (MGI) die vorzeitige Kündigung ihrer unbesicherten 7,00%-Anleihe 2019/24 (ISIN DE000A2R4KF3) mit einem Gesamtvolumen von 25 Mio. Euro bekannt. Die Anleihe soll gemäß Anleihebedingungen vorzeitig zum nächsten Zinszahlungstermin am 11. Oktober 2021 vollständig zurückgezahlt werden. Das Fintech IuteCredit Europe bietet seit Anfang der Woche eine neue fünfjährige Unternehmensanleihe (ISIN XS2378483494 ) mit einem Volumen von bis zu 50 Mio. Euro öffentlich an. Der Zinskupon der Anleihe wird zwischen 9,50% und 11,50% p.a. liegen. „Wir bieten unseren Kunden die finanziellen Mittel, die sie für den Alltag brauchen als auch weitere Formen von Ratenkredite. Sofortabbuchung und mobiles Bezahlen werden bald folgen. Kunden können Bargeld an unserem eigenen kartenlosen Geldautomatennetz abheben. Aktuell zählen wir über 145.000 leistungsstarke, regelmäßig zahlende Kunden in Moldawien, Albanien, Nordmazedonien, Bulgarien und Bosnien und Herzegowina“, so Iute-CEO Tarmo Sild über das estnische Unternehmen im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. In der kommenden Woche veranstaltet IuteCredit am 13.09.2021 ein Webinar für interessierte Investoren.

Die Homann Holzwerkstoffe GmbH hat nach vorläufigen Zahlen das bereinigte EBITDA im ersten Halbjahr 2021 deutlich auf rd. 32,5 Mio. Euro steigern können, nach 19,8 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2020. Die Umsatzerlöse legten in diesem Zeitraum um 32 % von 117,4 Mio. Euro auf 156,9 Mio. Euro zu. Grund sei eine deutlich erhöhte Nachfrage nach Holzplatten in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021. Das Homann-Management geht daher auch von einer deutlichen Steigerung der Umsatzerlöse und des EBITDAs für das gesamte Geschäftsjahr 2021 aus. Die UniDevice AG hat in den ersten acht Monaten des Geschäftsjahres 2021 einen höheren Periodenüberschuss als prognostiziert erzielt und hebt daher die Gewinnjahresprognose von 3,84 Mio. Euro auf mehr als 4,00 Mio. Euro an. Die VEDES AG bestätigt die vorläufigen Finanzkennzahlen zum ersten Halbjahr 2021, wonach der Spielwarengroßhändler aus Nürnberg ein Umsatzwachstum um 15,0% auf 66,0 Mio. Euro erzielt. Zur langfristigen Fortsetzung des Wachstums hat VEDES mit der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH (BayBG) eine stille Beteiligung vereinbart. Die damit verbundenen aufschiebenden Bedingungen (u.a. Anpassungen der Anleihebedingungen) sollen mit Zustimmung der Anleihegläubiger im Rahmen der am 29. September 2021 stattfindenden zweiten Gläubigerversammlung erfüllt werden. Am kommenden Mittwoch, den 15. September 2021, bietet das Unternehmen interessierten Anlegern eine weitere Telefonkonferenz an, um Hintergründe zu erläutern.

Auch die Hylea Group S.A. hat eine zweite Gläubigerversammlung (AGV) für ihre 7,25 %-Unternehmensanleihe 2017/22 (ISIN: DE000A19S801) terminiert, und zwar am 27. September 2021 in Frankfurt am Main. Hylea wird nach eigenen Angaben in der zweiten Gläubigerversammlung nicht an ihren Vorschlägen zu Änderungen der Anleihebedingungen bzgl. Zinssatz und Laufzeit festhalten, sondern diese mit den Gläubigern neu verhandeln. Hylea hatte ursprünglich eine Laufzeit-Verlängerung der Anleihe um sieben Jahre bis 2029 bei einem reduzierten Zinssatz von 4,25% p.a. vorgeschlagen. Die eterna Mode Holding GmbH hat den Anleihegläubigern ihrer Anleihe 2017/24 (ISIN DE000A2E4XE4) im Zuge des laufenden StaRUG-Restrukturierungsverfahrens eine leicht verbesserte Abfindungsquote von 12,5% angeboten. Auf der Versammlung der Planbetroffenen am 10. September haben die Gläubiger der ETERNA-Anleihe den vom Unternehmen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan zur Umsetzung eines Sanierungsverfahrens nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (kurz: StaRUG) einstimmig zugestimmt. Die Umsetzung des Restrukturierungsplans erfolgt nach der noch ausstehenden Bestätigung des zuständigen Restrukturierungsgerichts.

In einem aktuellen Prüfbericht über die Geeignetheit des Deutschen Mittelstandsanleihen FONDS (DMAF) bescheinigt die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Rödl & Partner GmbH, dass der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS als Anlage von Stiftungen und kirchlichen Einrichtungen genutzt werden kann. Das erleichtert institutionellen Anlegern die Investmententscheidung, da der vorliegende Geeignetheitsbericht die Erfüllung von Sorgfalts-, Organisations- und Dokumentationsanforderungen in Verbindung mit der Investmentfondsanlage unterstützt. Die Mutares SE & Co. KGaA hat ihre bisherige Guidance für den Umsatz des Konzerns deutlich erhöht. Basierend auf einer hohen Transaktionsaktivität im Geschäftsjahr 2021 mit bereits zwölf abgeschlossenen und unterzeichneten Akquisitionen geht das Mutares-Management für das Geschäftsjahr 2021 von einem signifikanten Anstieg des Konzernumsatzes auf mindestens 2,4 Mrd. Euro aus. Zudem soll das mittelfristige Konzernumsatzziel für das Geschäftsjahr 2023 von bisher 3 Mrd. Euro auf mindestens 5 Mrd. Euro angehoben werden. Die Euroboden GmbH kann trotz Pandemie im laufenden Geschäftsjahr 2020/21, das am 30. September 2021 endet, Wohneinheiten im Volumen von insgesamt 76,5 Mio. Euro veräußern und die Eyemaxx Real Estate AG hat den dritten und finalen Bauabschnitt C des Projekts Sonnenhöfe in Schönefeld bei Berlin, dem bislang größten Projekt der Unternehmensgeschichte, fristgerecht zum 31. August 2021 an den Käufer übergeben. Des Weiteren hat Eyemaxx in dieser Woche das Großprojekt „Venusbogen“ in Bernau bei Berlin an den Projektentwickler DIE Deutsche Immobilien Entwicklungs AG verkauft.

