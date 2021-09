Seite 2 ► Seite 1 von 3

Berlin (ots) - Dem stationären Einzelhandel in den Innenstädten fehlen zunehmenddie Kunden. Ein starker Treiber für diese Entwicklung ist die Corona-Pandemie.Durch sie hat sich das Einkaufsverhalten der Menschen, das sich durch diezunehmende Digitalisierung ohnehin in einer Transformation befindet, nochschneller und stärker in Richtung Internet verlagert - mit nachhaltigenEffekten. Viele lokale Initiativen, die digitale Lösungen zur Stärkung desstationären Einzelhandels entwickelt haben, scheitern. Die Nortal AG (http://www.nortal.com ), Spezialist für Lösungen für die digitale Transformationzeigt, wie City-Plattformen aufgebaut sein sollten, um dieStandortattraktivität, Lebensqualität und Wertschöpfung zu fördern."Die Städte stehen aktuell nicht nur vor der Herausforderung, dass die Menschenzunehmend im Internet einkaufen, sondern auch, dass der Online-Handel vonwenigen großen Internetplattformen dominiert wird. Umso mehr gilt es, effektiveLösungen zu entwickeln, um die Digitalisierung zum Vorteil für die lokaleWirtschaft, Einwohner und Touristen zu nutzen. Der Wille aus Politik, Wirtschaftund Gesellschaft zur Stärkung des stationären Einzelhandels scheint vorhandenund durch die Corona-Pandemie einmal mehr, aber bisher gibt es keine dauerhafttragfähigen Modelle", erklärt Ole Behrens-Carlsson, CEO der Nortal AG.Die Nortal AG beleuchtet daher fünf Faktoren für ein erfolgreichesPlattform-Konzept:Digitale City-Plattformen als InnovationswerkzeugEine deutschlandweite Nortal-Studie ergab, dass 59,9 % der Befragten finden,dass der Einzelhandel, die Gastronomie und Kulturstätten ihrer Stadt nurschlecht im Internet sichtbar sind. Dem soll entgegengesteuert werden, indemPlattformen den Händlern z.B. ein digitales Schaufenster bieten oder dort lokaleOnline-Marktplätze gebildet werden, auf denen Produkte ortsansässiger Händlerbestellt werden können. Der Erfolg derartiger Plattformen bleibt jedoch bisherweitestgehend aus.Gründe dafür sind unter anderem, dass das Sortiment oft deutlich kleiner undbegrenzter ist als auf den führenden E-Commerce-Plattformen. Deren Dominanz undSichtbarkeit ist außerdem so groß, dass die Vielfalt des lokalen Angebots in derdigitalen Welt kaum wahrgenommen wird."Die bereits in verschiedenen Städten installierten City-Plattformen verfügenoft über eine entsprechende Nutzerbasis und ein flexibles technologischesGerüst. Das kann als Vorteil genutzt werden. So können diese Plattformen zumBeispiel als Innovationswerkzeug dienen, um neue Technologien undGeschäftsmodelle in Bereichen wie Augmented Reality, Geomarketing und Smart-City