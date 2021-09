Vedes steigert Halbjahresergebnis - wichtige Gläubigerversammlung voraus

Vedes meldet vorläufigen Zahlen zufolge für das erste Halbjahr 2021 einen Umsatzanstieg um 15 Prozent auf 66 Millionen Euro. „Als Wachstumstreiber erwies sich der Großhandelsumsatz in den Vertriebskanälen Lebensmitteleinzelhandel und Online”, so das Nürnberger Unternehmen am Freitag. Auf EBITDA-Basis habe sich das operative Ergebnis auf 4,0 Millionen Euro verdoppelt und unter dem Strich 1,0 Millionen Euro erreicht. Die freien ...