Mit nachhaltig produziertem Lithium in die Mobilitätswende / SQM bleibt ein verlässlicher Partner der europäischen Batterie- und Automobilwirtschaft

Santiago (ots) - Anlässlich der IAA Mobility 2021 hat der chilenischeChemiekonzern SQM noch einmal auf die Bedeutung und den eigenen Beitrag zu einernachhaltigen Lithiumgewinnung hingewiesen. Fahrzeug- und Batterieherstellerwollen einerseits Liefersicherheit und -unabhängigkeit, andererseits suchen sieGarantien für nachhaltig produzierte Rohstoffe. Und Endkunden wollen dieGewissheit, dass sie mit dem Wechsel zu Elektrofahrzeugen nicht zu neuenUmweltschädigungen oder Menschenrechtsverletzungen beitragen.Der chilenische Chemiekonzern SQM, einer der führenden Lithiumherstellerweltweit, hat sich zu einer nachhaltigen Produktion verpflichtet. Lithium istein entscheidender Baustein für eine klimafreundliche Mobilität durchElektrofahrzeuge und Lithium-Ionen-Batterien. SQM hat seine Lithiumproduktionbereits mehr als verdoppelt, um diesen Übergang zu unterstützen. Es ist jedochabsolut entscheidend, die Produktion weiterhin konsequent ökologisch und sozialverantwortlich zu gestalten. Als eine der wichtigsten Maßnahmen für die Zukunfthat SQM bereits im Oktober letzten Jahres einen umfassenden Plan zurnachhaltigen Entwicklung mit drei Schwerpunkten vorgestellt: weitere Reduzierungdes Wasserverbrauchs, CO2-neutrale Produktion bis 2030 und Reduzierung derSoleförderung im Salar de Atacama. Darüber hinaus gibt es weitere Initiativen imökologischen und sozialen Bereich, die vor allem die Zusammenarbeit mit denNachbargemeinden betreffen.Die Umsetzung des aktuellen Sustainable Development Plans (SDP) erfolgt untermaximaler öffentlicher Transparenz und wissenschaftlicher Begleitung. Dienachhaltigen Qualitäten und der geringe ökologische Fußabdruck derLithiumproduktion werden von mittlerweile zwei Ökobilanzen bestätigt, dieunabhängige Institute im Auftrag von SQM erstellt bzw. validiert haben. Mitnachhaltigem Lithium aus dem Salar de Atacama bleibt SQM ein uneingeschränktzuverlässiger Partner der Mobilitätswende in Deutschland und ganz Europa."Grundsätzlich begrüßen wir das Interesse einer kritischen Öffentlichkeit anunseren Produktionsbedingungen", sagt Ricardo Ramos, Vorstandsvorsitzender vonSQM. "Wir sind fest davon überzeugt, dass unsere Lithiumgewinnung im Salar deAtacama höchsten Nachhaltigkeitsstandards entspricht. Das wollen wir in Zukunftauch in Deutschland noch transparenter machen", so Ramos.Den ökologischen Fußabdruck weiter reduzierenSQM hat neben den CO2-Emissionen auch seinen Wasser-Fußabdruck in denvergangenen Jahren signifikant gesenkt. Seit 2016 wurde die Grundwasserentnahmenum 40 Prozent reduziert. Von den von der zuständigen Wasserbehörde erlaubten 240