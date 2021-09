Seite 2 ► Seite 1 von 3

Würzburg (ots) -- Interaktives TV-Format bietet perfekten Mix aus Informationen, Unterhaltungund Kennenlernen - als digitales Willkommens-Geschenk gibt's einen freienNachmittag- Deutschland CEO Alois Kobler: "Ihr seid es, die unseren nachhaltigenExpansionskurs gestalten werden. Dabei bieten wir Euch eine Vielzahl anindividuellen und facettenreichen Programmen zur Förderung jedes Einzelnen -und dazu eine persönliche Betreuung. Das geht weit über das Normalmaß hinaus,was ihr in der vorgeschriebenen schulischen Begleitung mitnehmt!"- Ausbildung bei XXXLutz heißt Sicherheit und bietet echte Perspektiven: DieÜbernahmequote ist weiter angewachsen - weitaus mehr als die Hälfte derFührungskräfte haben ihre Ausbildung im Unternehmen durchlaufen - XXXLutzwächst weiter: 2000 neue Arbeitsplätze im Jahr 2022Auch in Zeiten der Pandemie hat die XXXLutz Unternehmensgruppe Wort gehalten undstellt auch in diesem Jahr wieder rund 1000 Auszubildende ein. Für dieBerufseinsteiger hat in diesen Tagen ein neuer Lebensabschnitt begonnen - undder Start, so viel steht schon jetzt fest, wird für jeden Einzelnen einer mitgarantiert bleibender Erinnerung sein: Denn das "Onboarding" war ein echtesDigital-Event der Superlative. Was im vergangenen Jahr bereits für Begeisterunggesorgt hatte, wurde jetzt nochmals merklich ausgebaut und konsequentintensiviert. Herausgekommen ist mit dem "XXXLutz StreamIN" ein deutschlandweitausgestrahltes Digital-Format mit einer Mischung aus ganz vielenUnternehmens-Informationen für die neuen Mitarbeiter*innen, aber auch gespicktmit Abenteuern und reichlich Interaktion. Und es gab auch ein ganz besondersattraktives Willkommens-Geschenk mit einem freien Nachmittag für alle rund 1000Azubis! "Wir alle wissen um den besonders wichtigen Faktor Zeit - und zum Startschenken wir Euch deshalb für den Rest des Tages ein Stück mehr Zeit!", sagteAlois Kobler, CEO bei XXXLutz Deutschland.Azubis sind die digitalen Gewinner in Zeiten von Corona"Wir sind überaus stolz, dass wir gerade in Zeiten von Corona in digitalerHinsicht so unfassbar an Geschwindigkeit gewonnen haben", betonte Alois Kobler:"Im vergangenen Jahr hatten wir kurzfristig das sonst in Präsenz üblicheOnboarding in die digitale Welt transformiert und von allen Seiten Zustimmungfür diesen Weg erhalten. Ein Jahr später ist es uns gelungen, das Format in eineneue Dimension zu führen und damit etwas geschaffen zu haben, was es in derBranche so nicht einmal im Ansatz gibt." Letztlich aber, so Kobler, sei"StreamIN" ein echter Beweis dafür, was gerade in den vergangenen zwölf Monaten