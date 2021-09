EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Key word(s): Alliance

ASMALLWORLD AG wird exklusiver Hospitality-Berater für die Croatian Land Holdings Plc



10-Sep-2021 / 17:40 CET/CEST

Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR

The issuer is solely responsible for the content of this announcement.



Ad hoc Mitteilung