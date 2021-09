Steinhoff: So geht es nächste Woche weiter!

Bahnt sich bei Steinhoff ein ganz großes Comeback an? Das Unternehmen scheint nach dem Bilanzskandal seine Hausaufgaben wieder deutlich akribischer zu erledigen. So veröffentlichte das Unternehmen Ende August seine Geschäftszahlen und gab einen Umsatz für das dritte Quartal von 6,8 Mrd. Euro bekannt. Immerhin ein Plus von rund fünfzehn Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Auch die Tochtergesellschaften sind auf Wachstum programmiert.

Zudem gibt es auch in Sachen Rechtsstreitigkeiten mit den Gläubigern positive Nachrichten. Denn wie das Unternehmen in dieser Woche bekannt gab, konnte man sich mit den allermeisten Gläubigern einigen und einen Vergleich erzielen. Zwar ist das Thema noch nicht endgültig vom Tisch – die entscheidende Sitzung platzte im letzten Moment – doch Steinhoff scheint hier auf einem sehr guten Weg. Die kommende Woche wird zeigen, ob das Unternehmen weiter am großen Turnaround basteln kann.

Foto: www.anlegerverlag.de

