Und um 14:00 Uhr in Südafrika stimmten die „durch Verträge geschädigten“ Gläubiger – mit überwältigender Mehrheit – dem Vergleichsvorschlag zu.

Nach der erstmaligen Verschiebung der Abstimmung, per einstweiliger Verfügung durch Steinhoff letzten Sonntag erreicht, vom Montag auf Gestern, gab es gestern Morgen eine erneute Verschiebung auf heute 14:00 Uhr. Die zweite Verschiebung kam überraschend, unangekündigt und nicht begründet. EGAL: Bereits eine Stunde nach Beginnn der Gläubigerversammlung konnte Steinhoff den Erfolg melden:

„it obtained overwhelming sufficient support“

Wenig überraschend, denn: Auf jeden Fall hatte der mit weitem Abstand grösste Einzelgläubiger dieser „Gruppe“ bereits am Montag seine Zustimmung signalisiert: Christo Wiese erklärt in einem Interview, dass die Probleme seiner Titan Gruppe mit einzelnen Vergleichsfragen geklärt werden konnten und die Titan Gruppe nun bei der Gläubigerversammlung dem Vergleichsvorschlag zustimmen werde – wohl entscheidend für die letzte Gläubigergruppenabstimmung.

Christo Weise legte sich klar fest

Auf der Internetseite www.news.com wird ein Interview der fin24 mit Christo Wiese vom Montag Morgen veröffentlicht, in dem er klarstellt, dass nun alle fragen geklärt seien und Titan für den Vergleichsvorschlag nunmehr stimmen könne. So führt Jan Cronje in seinem Artikel „Christo Wiese’s Titan group to support Steinhoff settlement after removal of ‚uncertainties'“ aus. „Steinhoff’s former chairperson Christo Wiese says his Titan group of companies will vote in favour of Steinhoff’s multibillion-rand settlement proposal after „uncertainties“ were removed.“There are now no uncertainties. The terms are crystal clear,“ he told Fin24 on Monday morning.“ (fin24, „Christo Wiese’s Titan group to support Steinhoff settlement after removal of ‚uncertainties'“, Jan Cronje, 06.09.2021)