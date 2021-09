Japans Ex-Außenminister Kono will neuer Regierungschef werden

TOKIO (dpa-AFX) - Der frühere japanische Außenminister Taro Kono will Nachfolger des scheidenden Ministerpräsidenten Yoshihide Suga werden. Der 58-jährige Kono, der derzeit Minister für Verwaltungsreform und zugleich für die Corona-Impfkampagne des Landes zuständig ist, erklärte am Freitag in Tokio, bei der Neuwahl des Parteivorsitzes seiner Liberaldemokratischen Partei (LDP) kandidieren zu wollen. Wegen der Parlamentsmehrheit der LDP übernimmt der Parteivorsitzende gewöhnlich auch das Amt des Regierungschefs. Die Wahl ist am 29. September.

Kono ist bislang der dritte Politiker, der seine Kandidatur offiziell bekanntgegeben hat. Für das Amt bewerben sich auch Ex-Außenminister Fumio Kishida und die ehemalige Innenministerin Sanae Takaichi.