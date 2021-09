Bekanntgabe der Gewinner der Breakthrough Prizes In Life Sciences, Fundamental Physics und Mathematics 2022

Breakthrough Prize in Life Sciences für Shankar Balasubramanian, David Klenerman und Pascal Mayer; Katalin Karikó und Drew Weissman; und Jeffery W. Kelly

Preisgelder in Höhe von 15,75 Millionen Dollar für Entdeckungen, die zu Covid-19-Impfstoffen, Behandlungen für neurologische Krankheiten, beispiellos präzisen Quantenuhren und anderen wichtigen Entdeckungen führen

Breakthrough Prize in Mathematics für Takuro Mochizuki

Breakthrough Prize in Fundamental Physics vergeben an Hidetoshi Katori und Jun Ye

Sechs New Horizons-Preise für frühe Karriereerfolge in der Physik und Mathematik vergeben

Drei Maryam Mirzakhani New Frontiers Preise an Mathematikerinnen für frühe Karriereerfolge verliehen

Live-Preisverleihung im Fernsehen, in der die Preisträger gewürdigt werden, wurde wegen der Pandemie auf 2022 verschoben

SAN FRANCISCO, 10. September 2021 /PRNewswire/ -- Die Breakthrough Prize Foundation und ihre Gründungssponsoren - Sergey Brin, Priscilla Chan und Mark Zuckerberg, Yuri und Julia Milner sowie Anne Wojcicki - gaben heute die Gewinner der 10. jährlichen Breakthrough Prizes bekannt, die mit insgesamt 15,75 Millionen US-Dollar dotiert sind und an eine angesehene Gruppe von Preisträgern und Nachwuchswissenschaftlern vergeben werden.

Mit dem Breakthrough Prize werden bahnbrechende Entdeckungen in den Bereichen Grundlagenphysik, Biowissenschaften und Mathematik gewürdigt. Jeder der fünf Breakthrough Prizes ist mit 3 Millionen Dollar dotiert und ist damit weltweit der größte Preis in der Wissenschaft. Die Preisverleihung, die traditionell im Rahmen einer live im Fernsehen übertragenen Preisverleihungszeremonie stattfindet, wird in diesem Jahr aufgrund der Pandemie auf das Jahr 2022 verschoben.

Die Reaktion von Wissenschaft und Medizin auf Covid-19 war beispiellos, und zwei der diesjährigen Preise sind für bahnbrechende Entwicklungen bestimmt, die dabei eine wichtige Rolle gespielt haben. Die von Pfizer/BioNTech und Moderna entwickelten innovativen Impfstoffe, die sich als wirksam gegen das Virus erwiesen haben, basieren auf der jahrzehntelangen Arbeit von Katalin Karikó und Drew Weissman. Trotz weit verbreiteter Skepsis waren sie von der vielversprechenden Wirkung von mRNA-Therapien überzeugt und schufen eine Technologie, die nicht nur heute im Kampf gegen das Coronavirus von entscheidender Bedeutung ist, sondern auch ein großes Potenzial für künftige Impfstoffe und Behandlungen für eine Vielzahl von Krankheiten wie HIV, Krebs, Autoimmun- und Erbkrankheiten birgt.