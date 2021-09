MFA zertifiziert das erste MulteFire-Gerät mit Basisstation zur Bereitstellung privater Netzwerke im unlizenzierten Frequenzbereich

MFA, eine internationale Organisation, die sich für die weltweite Akzeptanz privater Netzwerke einsetzt, gewinnt mit der jüngsten Zertifizierung des Nokia Industrial MulteFire Fieldrouter 700 und der Ankündigung von Uni5G Technology Blueprints an Dynamik in der Branche. Die MulteFire-Lösung mit Nokia, die in Verbindung mit der Nokia Digital Automation Cloud eingesetzt werden kann, ermöglicht die weltweite Einführung von LTE-basierten MulteFire-Privatnetzen und eröffnet den Zugang zu unlizenzierten Frequenzbereichen. Die weltweit verfügbare Lösung kann von kleinen und mittleren Unternehmen genutzt werden, die keinen Zugang zu lizenzierten Frequenzen haben, und sie kann zusätzliche Kapazitäten als ergänzendes Layer zu drahtlosen Netzwerken bereitstellen und neue mobile Anwendungsfälle zur Förderung der Industrie 4.0 ermöglichen.

Neben der Unterstützung von 4.9G/LTE-Privatnetzen hat MFA vor Kurzem eine Ausweitung auf 5G mit Uni5G Technology Blueprints angekündigt, um Unternehmen bei der Implementierung von 5G-Privatnetzen zu unterstützen. MFA entwickelt außerdem Erfolgsmodelle und gezielte Leitfäden, um vertikale Industriezweige bei der Implementierung der wichtigsten Funktionen der 3GPP-5G-Spezifikation zu unterstützen, die für ihren spezifischen Einsatz relevant sind.