Ein ruhiger DAX-Wochenausklang zeigte sich vornehmlich unter 15.700 und über 15.600 Punkten. Damit ist weiterhin kein großer Trend etabliert.

Enge Bandbreite nach der EZB-Sitzung

Nach der EZB-Sitzung mussten die Marktteilnehmer erst einmal alle Aussagen sondieren.

Dabei half Andreas Bernstein im Livestream am Morgen und verwies auf die Bilanzsumme in der morgendlichen Sendung.

Am Vortag konnte sich der Index dynamisch von den Tiefs aus Mitte Juli abstossen. Davon erholte er sich in Richtung EZB-Sitzung und darüber hinaus, sodass wir am Donnerstag sogar ein leichtes Kursplus sehen konnten.

Mit der heutigen Vorbörse sahen wir eine sich anbahnende Fortsetzung dieser Bewegung. Ziel war hierbei das Donnerstagshoch und die 15.700 als nächste markante Marke im Chart.

Von der Aktienseite her schauten wir zunächst nach China. Mit der Evergrande Group steht ein großer Immobilienkonzern vor der Pleite. Wer ist darin involviert und ist das Unternehmen systemrelevant?

Aus Europa ist der Flugsektor weiter spannend. Er könnte vor einer Konsolidierung stehen. Vor allem Easyjet ist bei Investoren gefragt. Eine Offerte wurde jedoch zunächst abgelehnt. Aktionäre reagieren verschnupft.

Tatsächlich eröffnete der Index etwas fester, konnte sich aber zunächst nicht merklich bewegen. Erst zum Mittag gelang ein Aufschliessen zu den Donnerstagshochs und später das kurze Erreichen der 15.700.

Über die Ruhe am Markt sprachen wir mit Händler Björn in der Mittagszeit:

Unterstützt wurde die Stimmung von einem Telefonat zwischen Biden und Xi als zwei bisher eher eigene Staatenlenker, die sich nun wieder annähern könnten.

Thematisch schauten wir auf den DAX-Tagesverlierer FMC und die Mutter Fresenius. Dialysepatienten in den USA bilden weiterhin einen hohen Anteil an den Corona-Sterbequoten. Dieser Fakt sorgte für zwei Analystenabstufungen und belasten heute.

Facebook versucht indessen mit Ray Ban eine digitale Brille zu entwickeln. Was steckt hinter dieser Idee und wie nah ist sie thematisch an der google-Brille?

Neue Technologie siedelt sich womöglich auch in Deutschland mit einer Intel-Fabrik an. Entsprechende Pläne sind gestreut und bedürfen sicher auch politischer Unterstützung. Darauf gehen wir ebenso in diesem Interview heute ein, während der Aktienkurs von Intel sich kaum bewegte.

Die 15.700 war für den DAX scheinbar eine zu große Hürde. Wir prallten langsam aber bestimmt davon ab und sorgten vor der Wall Street Eröffnung dabei noch einmal für leichtere Kurse. Nachdem Dow Jones und Nasdaq jedoch sehr stark eröffneten, versuchte der DAX noch einen Anlauf auf der Oberseite. Er misslang und mit dem anstehenden Gap-close an der Wall Street und wenig später neuen Wochentiefs im Dow Jones gab auch der DAX seine Tagesgewinne wieder ab.

Die Wirtschaftsdaten aus den USA überzeugten nicht. Sie stiegen gegenüber dem Vorjahresmonat um 8,3 Prozent - der stärkste Zuwachs seit Beginn der Berechnungen im Jahr 2010.

Per Handelsschluss wurde damit das Tief nicht nur gekauft, sondern sich von den Tiefs um 170 Punkte gelöst. Die Tagesparameter zeigen erneut eine Vola von mehr als 200 Punkten auf:

Eröffnung 15.648,89 Tageshoch 15.702,60 Tagestief 15.574,94 Vortageskurs 15.623,15 Schlusskurs 15.609,81

Im heutigen Intraday-Chart sieht man den Tagestrend, der nach den Tiefs am Morgen sehr dynamisch einsetzte und sich wellenförmig bis Abends hielt:

Rund ein Prozent Wochenverlust und mit Blick auf die letzten beiden Handelstage keine Bewegung per Schlusskurs zeigten sich.

Blick auf die Bewegungen in den DAX-Werten

Wie schon im Interview skizziert, standen FMC und der

Mutterkonzerns Fresenius unter Druck. JP Morgan hatte die Aktien auf "Underweight" von "Neutral" abgestuft. und die Analysten von Barclays setzten die FMC-Aktie auf "Equal Weight" von "Overweight" ebenfalls eine Stufe nach unten. Sie gehörten zu den Tagesverlierern.

Ebenfalls schwach war die Deutsche Telekom. Der Einstieg von Softbank war kein Treiber für den Aktienkurs in dieser Woche, auch wenn die Nachricht bei uns aus dem Handel in dieser Woche durchaus positiv interpretiert wurde.

Auf der Gewinnerliste stand Infineon ganz oben. Die Aktie notiert damit am Mehrjahreshoch und kann den Trend der hohen Chipnachfrage damit im Kurs reflektieren.

Ebenfalls nahe den Hochs notierte heute die Siemens-Aktie und erholte sich somit von den Mittwochsverluste weiter.

Auf die Autobranche schaute man heute insbesondere nach diversen Präsentationen innerhalb des Events IAA 2021 in München. Neue Modelle und Innovationen treiben die Kurse bei Daimler und BMW zum Wochenausklang an.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

Verhaltenes mittelfristiges DAX-Bild

Der heutige Tag war erneut ein Minustag, aber konnte sich zumindest über der 15.600 als stabil zeigen. Damit besteht ein Abstand zu den Wochen- und Monatstiefs von 150 Punkten oder rund einem Prozent.

Dennoch kann die Woche keineswegs als positiv bezeichnet werden, sind wir doch übergeordnet in die alten Kursbereiche des Sommers zurückgefallen.

Ob dies nun schon eine Trendwende nach sich zieht, muss die Eröffnung in der kommenden Woche zeigen.

Anbei unser Blick auf den Tageschart:

