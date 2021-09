Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Osteuropa Schluss Überwiegend tiefer ins Wochenende - Warschau im Plus Osteuropas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag überwiegend tiefer aus dem Handel gegangen. Kurszuwächsen in Warschau standen Verluste in Budapest, Moskau und Prag gegenüber. Auch an den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street gab es fast …