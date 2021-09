ASMALLWORLD AG wird exklusiver Hospitality-Berater für die Croatian Land Holdings Plc

ASMALLWORLD AG (SWX:ASWN) wird exklusiver Hospitality-Berater für die Croatian Land Holdings Plc

Zürich, 10.09.2021 - Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie von Croatian Land Holdings Plc, einer Immobilien-Investmentgesellschaft mit Fokus auf die dalmatischen Inseln, ein exklusives Hospitality-Beratungsmandat bekommen hat. Die Vereinbarung umfasst dabei das Projekt Brač MEDhills, ein einzigartiges Stück Land auf der Insel Brač an der Adriaküste, mit einer Fläche von über 1 Million Quadratmetern. ASMALLWORLD wird Croation Land Holdings bei der Auswahl und Bewertung von möglichen Entwicklungsoptionen und Partnerschaften für das Projekt unterstützen.

Die ASMALLWORLD AG gab heute bekannt, dass sie von Croatian Land Holdings Plc ein exklusives Hospitality-Beratungsmandat für das Projekt Brač MEDhills bekommen hat. Im Rahmen der Vereinbarung wird ASMALLWORLD alle strategischen Aspekte der Projektentwicklung koordinieren, einschliesslich der Suche und Evaluation von potenziellen Partnern. Ziel ist es, zusammen mit dem Kunden den Wert dieser 1 Million Quadratmeter grossen Immobilieninvestition für die Aktionäre zu maximieren.

Brač MEDhills - attraktives Projekt auf den Dalmatischen Inseln

Das Brač-Projekt bietet eine Vielzahl an interessanten Entwicklungsmöglichkeiten. Die Immobilie, welche sich auf der Insel Brač an der kroatischen Adriaküste befindet, umfasst mehr als 1 Million Quadratmeter Land mit sauberen Eigentumstiteln und allen erforderlichen Baugenehmigungen, um mehr als 400.000 m2 Bauland zu entwickeln, was schlussendlich einer Nutzungsfläche von mehr als 335.000 m2 entspricht.