Novavax startet klinische Phase I/II-Studie mit Kombinationsimpfstoff gegen Covid-19 und saisonale Grippe

GAITHERSBURG, Maryland, 10. September 2021 /PRNewswire/ -- Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX), ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Impfstoffen der nächsten Generation gegen schwere Infektionskrankheiten spezialisiert hat, gab heute die Rekrutierung der ersten Teilnehmer an einer Phase-I/II-Studie bekannt, in der die Sicherheit und Immunogenität eines Kombinationsimpfstoffs aus den saisonalen Grippeimpfstoffen von Novavax und Covid-19 untersucht werden soll. Die klinische Studie kombiniert die auf rekombinanten Proteinen basierenden Impfstoffkandidaten NVX-CoV2373 und NanoFlu von Novavax sowie das patentierte Matrix-M-Adjuvans auf Saponinbasis in einer einzigen Formulierung (Covid-NanoFlu-Kombinationsimpfstoff). Sowohl NVX-CoV2373 als auch NanoFlu haben als eigenständige Impfstoffe in klinischen Phase-III-Studien bereits gute Ergebnisse gezeigt.

„Diese Studie ist die erste ihrer Art, die das Potenzial des Impfstoffs untersucht, eine robuste Immunantwort gegen zwei lebensbedrohliche Krankheiten gleichzeitig hervorzurufen, die durch unser Adjuvans Matrix-M verstärkt wird", sagte Dr. Gregory M. Glenn, Präsident für Forschung und Entwicklung bei Novavax. „Die Kombination dieser beiden Impfstoffe, die einzeln hervorragende Ergebnisse mit günstigen Sicherheits- und Verträglichkeitsprofilen geliefert haben, kann zu einer größeren Effizienz für das Gesundheitssystem führen und mit einer einzigen Behandlung ein hohes Maß an Schutz gegen Covid-19 und Influenza erreichen."

Die Studie wird die Sicherheit, Verträglichkeit und Immunantwort auf NanoFlu in Kombination mit NVX-CoV2373 und Matrix-M Adjuvans bei 640 gesunden Erwachsenen im Alter von 50 bis 70 Jahren untersuchen. Die Teilnehmer müssen entweder zuvor mit dem SARS-CoV-2-Virus, das Covid-19 verursacht, infiziert gewesen sein oder mindestens acht Wochen vor der Aufnahme in die Studie mit einem zugelassenen Impfstoff geimpft worden sein. Alle Teilnehmer werden nach dem Zufallsprinzip in Kohorten eingeteilt, um mehrere Formulierungen zu testen, und erhalten die Dosis an Tag 0 und erneut an Tag 56. Die Studie wird in Australien an bis zu 12 Studienstandorten durchgeführt, und die Ergebnisse werden für die erste Hälfte des Jahres 2022 erwartet.