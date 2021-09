Yotpo und Shopify schließen mehrjährige Plattform-Partnerschaft

Die Partnerschaft wird durch eine strategische Investition von Shopify unterstützt, um innovative Marketinglösungen zur Vertiefung von Kundenbeziehungen zu entwickeln

NEW YORK, 10. Sept. 2021 /PRNewswire/ -- Yotpo , eine führende eCommerce-Marketingplattform, hat heute eine mehrjährige Plattformpartnerschaft mit Shopify angekündigt, der globalen Handelsplattform mit mehr als 1,7 Millionen Händlern weltweit. Unterstützt durch eine strategische Investition von Shopify in Yotpo, wird die Plattform-Partnerschaft dazu beitragen, das Wachstum und die Produktentwicklung von Yotpo zu beschleunigen und Händlern die Möglichkeit zu bieten, durch innovative Marketing-Tools und -Lösungen besser mit ihren Kunden in Kontakt zu treten und ihr Geschäft auszubauen.