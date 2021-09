BioNTech: Der nächste Umsatzbringer steht schon in den Startlöchern! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.09.2021, 19:48 | 49 | 0 10.09.2021, 19:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Bei BioNTech dreht sich seit rund 18 Monaten alles um die Bekämpfung des Corona-Virus – so zumindest die landläufige Meinung. Doch weit gefehlt. Denn die eigentliche Kernkompetenz der Mainzer ist die Bekämpfung von Krebszellen. So kann das Unternehmen mittlerweile mit erfolgreichen Tierversuchen an Mäusen aufwarten, in denen insbesondere Darm- und Hautkrebs bereits sehr effektiv bekämpft wurde. Mittlerweile laufen schon klinische Studien mit krebserkrankten Menschen. Sollte BioNTech auch hier die Welt revolutionieren können, wäre das Potenzial für den Wirkstoff, der aktuell unter der Bezeichnung BNT131 immer bekannter wird, absolut gigantisch. Schon jetzt verdient das Unternehmen mit seinem Corona-Impfstoff Milliarden und ein Ende ist nicht in Sicht. Natürlich hat die Aktie bereits eine ordentliche Rallye hinter sich, doch angesichts des riesigen Potenzials könnte das erst der Anfang gewesen sein. Fazit: BioNTech hat also viel mehr zu bieten als nur den Corona-Impfstoff. Angesichts dieses gigantischen Potenzials haben wir Unternehmen und Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist eine große Sonderstudie, die Sie hier ausnahmsweise kostenfrei abrufen können. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate. Für eine ausführliche BioNTech-Analyse einfach hier klicken.

