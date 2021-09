Neue globale Studie unterstützt gesunde Gebäude als wichtige Strategie für die öffentliche Gesundheit

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Palm Beach Gardens, Florida (ots/PRNewswire) - Studie untermauert frühereErkenntnisse, dass eine verbesserte Raumluftqualität zu einer verbessertenkognitiven Funktion und Gesundheit der Gebäudenutzer führtZum ersten Mal auf globaler Ebene haben neue Forschungsergebnisse gezeigt, dassgesunde Gebäude mit verbesserter Belüftung die kognitiven Funktionen und dieGesundheit der Bewohner verbessern können, was darauf hindeutet, dass Belüftungund Filterung herausragende Strategien für gesunde Gebäude sind. Die Studie (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3284363-1&h=42433399&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3284363-1%26h%3D1568666844%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fiopscience.iop.org%252Farticle%252F10.1088%252F1748-9326%252Fac1bd8%26a%3DThe%2Bstudy&a=Die+Studie) , COGfx-Studie 3: Global Buildings, wurde vonForschern der Harvard T.H. Chan School of Public Health im Rahmen derrenommierten COGfx-Studienreihe durchgeführt, die die Auswirkungen derRaumluftqualität auf das Denken und Fühlen der Menschen untersucht. Diesejüngste Studie stützt die Ergebnisse früherer Studien in Labors und in den USAund untermauert, dass eine gute Luftqualität in Innenräumen nicht der Gesundheitund Sicherheit der Menschen zuträglich ist, sondern auch dem Geschäftsergebnis -durch höhere Produktivität, weniger Krankheitstage und bessere kognitiveFunktionen."Da immer mehr Menschen in ihre Büros, Schulen und Freizeitaktivitätenzurückkehren, rücken Gesundheit, Sicherheit und Intelligenz von Innenräumenimmer mehr in den Fokus", so Dave Gitlin, Chairman & CEO von Carrier. "DieCOGfx-Studie zeigt weiterhin, dass eine angemessene Belüftung und Filterung vonInnenräumen weltweit eine wichtige Rolle bei der Förderung einer proaktivenGesundheitsstrategie spielt. Wir bei Carrier konzentrieren uns auf dieBereitstellung innovativer Lösungen und Dienstleistungen, die sich positiv aufdie Gesundheit, die Produktivität und die kognitive Leistungsfähigkeit derBewohner aller Gebäude auswirken."Die COGfx-Studie 3: Global Buildings untersuchte die Auswirkungen derRaumluftqualität auf die kognitiven Funktionen von Büroangestellten in sechsLändern - China, Indien, Mexiko, Thailand, dem Vereinigten Königreich und denVereinigten Staaten. Die Forschung ergab, dass die kognitiven Funktionen mit demAnstieg der Feinstaub- (PM2.5) und Kohlendioxidwerte (CO2) abnehmen. Einerhöhter CO2--Gehalt kann ein Indikator für schlechte Belüftung in Gebäudensein.Eine mechanische Belüftung, z. B. ein HLK-System mit effizienter Filterung, kanndazu beitragen, die Bewohner eines Gebäudes vor den negativen kognitivenAuswirkungen von PM2,5 und CO2 zu schützen. Neben den akuten Auswirkungen auf