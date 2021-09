Europäische Unternehmen suchen nach IoT-Anbietern mit großer geografischer Reichweite

Der Bericht „ISG Provider Lens Internet of Things – Services and Solutions Report 2021“ für Europa stellt fest, dass Unternehmen in der Region nach Anbietern suchen, die IoT-Dienste in mehreren Ländern bereitstellen und in mehreren Sprachen unterstützen.

Die Unternehmen in Europa suchen nach Dienstleistern, die in der Lage sind, sie bei der Einführung und Verwaltung ihrer IoT-Netzwerke (Internet of Things) zu unterstützen und dabei mehrere geografische Regionen abzudecken. Zu diesem Ergebnis kommt ein neuer Bericht, der heute von der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), einem führenden globalen Technologieforschungs- und Beratungsunternehmen, veröffentlicht wurde.

Die Unternehmen suchen nicht nur nach Anbietern für verwaltete IoT-Dienste, bei denen dedizierte Dienstleistungen vor Ort und selbst in abgelegenen Regionen entscheidend sind, sondern auch nach IoT-Beratungsdienstleistungen, heißt es in dem Bericht.

Die Anbieter, so der Bericht, müssen sich gut mit den unterschiedlichen Vorschriften in Europa in Bezug auf Datenerfassung, Datensicherheit und Datenschutz auskennen. Straßenverkehrsvorschriften, Eisenbahnverwaltungs- und -kontrollsysteme, mobile Konnektivität – alle Systeme, die für ein erfolgreiches europaweites Konnektivitätsprojekt erforderlich sind – unterscheiden sich von Land zu Land, da Schnittstellen und gemeinsame Standards fehlen.

Während sich die Einführung von IoT-Systemen im Jahr 2020 verlangsamte – auch infolge der COVID-19-Pandemie –, nimmt dem Bericht nach das Interesse an IoT-Systemen in Europa seit dem vierten Quartal des vergangenen Jahres branchenübergreifend wieder zu.

Das verarbeitende Gewerbe war eines der wenigen Industriesegmente in Europa, das nach dem ISG Index im Jahr 2020 ein Wachstum bei IoT-Outsourcing-Verträgen verzeichnete, wobei der Markt durch den anhaltenden Übergang zu intelligenten Fabriken und die Nachfrage nach Anwendungen für das industrielle IoT (IIoT) angetrieben wurde. Doch selbst im verarbeitenden Gewerbe kam es Mitte des Jahres zu einem Rückgang, da Anlagen stillgelegt wurden und die Investitionen als Reaktion auf die Pandemie zurückgingen.

Laut ISG Index war Europa im Jahr 2020 der weltweit größte Markt für ausgelagerte IoT-Dienstleistungen, wobei die Aktivitäten in Großbritannien und Deutschland besonders robust waren.

„Die Pandemie hat die Einführung des IoT gebremst, insbesondere in der Reisebranche“, so Christian Decker, Partner, ISG Smart Manufacturing in Europa. „Inzwischen berichten Dienstleister jedoch über ein erneutes Interesse in allen Sektoren – von der Verbesserung der Kühlketten in der Arzneimittelindustrie bis hin zur Effizienz der Produktionsanlagen in der Lebensmittelherstellung.“