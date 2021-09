SHVO gibt erste „West Coast Residences"-Kooperation mit Mandarin Oriental am 9200 Wilshire in Beverly Hills bekannt

1508 London debütiert in den USA als Innenarchitekt des Objekts

NEW YORK, 11. September 2021 /PRNewswire/ -- SHVO, die Entwicklungs- und Investmentgesellschaft für Luxusimmobilien, gibt heute die Pläne für die erste neue Eigentumswohnanlage bekannt, die seit einem Jahrzehnt in Beverly Hills gebaut wird: Mandarin Oriental Residences, Beverly Hills am 9200 Wilshire Boulevard. Das Projekt wird durch ein Joint Venture zwischen SHVO und Deutsche Finance America finanziert. SHVO ist auch der Bauträger für die Mandarin Oriental Residences an der 685 Fifth Avenue in New York.

Die Immobilie ist der erste Wohnkomplex von Mandarin Oriental an der Westküste und das erste eigenständige Apartmentkonzept der Marke, das in den Vereinigten Staaten eröffnet wird. Nur wenige Schritte vom „Goldenen Dreieck" von Beverly Hills entfernt, wird das über 30.000 Quadratmeter große Projekt mehrere beliebte, weltbekannte Marken zum ersten Mal an die Westküste bringen – und zwar gemeinsam – und damit ein neues Paradigma des luxuriösen Eigenheims schaffen.

SHVO hat ein zukunftsweisendes Best-in-Class-Angebot entwickelt, bei dem die Bewohner Zugang zu einem von Hotels inspirierten Leben haben, das die legendären Annehmlichkeiten und den Fünf-Sterne-Service eines Mandarin Oriental mit der zusätzlichen Sicherheit und Privatsphäre eines reinen Wohngebäudes verbindet.

Die Bewohner genießen den ultimativen Komfort eines privaten Porte-Cochere mit Parkservice, einem engagierten Concierge-Team und privaten Annehmlichkeiten wie einer Bibliothek, einer Lounge und einem eigenen Raum für Meetings. Auf dem weitläufigen Dach werden ein sonnenverwöhnter Pool, ein Wellness- und ein hochmodernes Fitnesscenter sowie Innen- und Außenbereiche für Yoga und Meditation zur Verfügung stehen.

Der mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnete Küchenchef Daniel Boulud wird ebenfalls sein Debüt an der Westküste geben und einen privaten Poolservice und eine Lounge auf dem Dach sowie exklusive In-Home-Dining-Erlebnisse für die Eigentümer anbieten. Boulud wird auch im Untergeschoss des Gebäudes ein Restaurant eröffnen, das der Öffentlichkeit zugänglich ist und von Marc Ange entworfen wurde.