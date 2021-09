Die wissenschaftliche Initiative von GSK Consumer Healthcare, das Clean Breathing Institute und der Internationale Pharmazeutische Verband (FIP) mobilisieren die Apotheker, Maßnahmen gegen die gesundheitlichen Auswirkungen der Luftverschmutzung zu e

London (ots/PRNewswire) - Die wissenschaftliche Initiative von GSK, The Clean

Breathing Institute (TCBI), hat diese Woche gemeinsam mit dem Internationalen

Pharmazeutischen Verband (FIP) einen Aufruf zum Handeln an Apotheker gerichtet,

um auf die wachsende Besorgnis über die Auswirkungen der Luftverschmutzung auf

die Gesundheit der Atemwege einzugehen.



Mehr als 91 % der Weltbevölkerung leben an Orten, an denen die

WHO-Luftqualitätsrichtlinien nicht eingehalten werden1, und es besteht ein

eindeutiger Zusammenhang zwischen Luftverschmutzung und verschiedenen

Atemwegserkrankungen wie COPD, Asthma und Bronchiolitis.







(https://www.thecleanbreathinginstitute.com/evidence/clean-air-week/) wurde am

7. September bei einer Podiumsdiskussion mit Apothekern und Apothekerverbänden

vorgestellt und bietet eine Anleitung für die Umsetzung der Maßnahmen durch

einen globalen Rahmen und länderspezifische Lobbyarbeit. Als Fachleute der

medizinischen Grundversorgung, die im vergangenen Jahr das Vertrauen der

Patienten gewonnen haben, sind Apotheker in einer idealen Position, um die

Auswirkungen der Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Atemwege ihrer

Patienten zu thematisieren.



Der Aufruf zum Handeln ist ein direktes Ergebnis der Initiative von TCBI und

FIP, die darauf abzielt, das Bewusstsein der Apotheker für die Auswirkungen der

Luftverschmutzung auf die Gesundheit der Atemwege und ihre Rolle bei der

Aufklärung der Patienten über dieses Thema besser zu verstehen. Im Jahr 2020

führte das FIP die allererste Umfrage zur Luftverschmutzung

(https://www.fip.org/file/4807) durch und befragte Apotheker in 62 Ländern und

Territorien zu ihrer aktuellen Rolle in der Atemwegsversorgung.



"Die Umfrage hat eine Reihe von Hindernissen aufgezeigt, die überwunden werden

müssen, damit der Berufsstand sein volles Potenzial in diesem Bereich

ausschöpfen kann, allen voran die mangelnde Ausbildung. Daher sind die

Berufsverbände, darunter auch die FIP, aufgerufen, solche Leitlinien zu

entwickeln, um die dringend erforderliche Umgestaltung der Apothekenpraxis zu

unterstützen", so Gonçalo Sousa Pinto, FIP-Leiter für Praxisentwicklung und

-umgestaltung und Mitverfasser des Berichts. "Wir sahen die Notwendigkeit, die

Gespräche mit den Apothekern vor Ort fortzusetzen, um wirklich zu verstehen, wie

wir helfen können, etwas zu bewirken."



Um dieses Problem anzugehen, organisierte die FIP in Zusammenarbeit mit dem TCBI

mehrere Experten-Rundtischgespräche, um vorrangige Bereiche zu ermitteln: Seite 2 ► Seite 1 von 2



