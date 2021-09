AWS und die Bundesliga präsentieren zwei neue Bundesliga Match Facts für die europäische Fußballsaison 2021–22

Amazon Web Services (AWS), ein Unternehmen von Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), und die Deutsche Bundesliga, die oberste deutsche Fußballliga, kündigten heute zwei neue Bundesliga Match Facts (Bundesligaspiel-Fakten) auf Basis von AWS an, die in der Saison 2021–22 erstmals als Grafiken während der Übertragungen und in der offiziellen Bundesliga-App erscheinen werden. Die erste fortschrittliche Statistik, Shot Efficiency, vergleicht die tatsächliche Anzahl der Tore, die ein Spieler oder eine Mannschaft erzielt hat, mit der Anzahl der Tore, die der Spieler oder die Mannschaft aufgrund der Chancenqualität hätte erzielen sollen. Die zweite Statistik, Passing Profile, bietet tiefere Erkenntnisse über die Passqualität eines Spielers oder einer kompletten Mannschaft. Beide Statistiken werden erstmals am 4. Spieltag am 11. September 2021 vorgestellt. Dann kommt es zum Duell zwischen dem Deutschen Meister FC Bayern München und dem Zweitplatzierten der Vorsaison, RB Leipzig. Weitere Informationen, Videos und Blogs zu den einzelnen Statistiken finden Sie unter aws.amazon.com/sports/bundesliga.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210910005597/de/

Passing Profile, one of the new Bundesliga Match Facts powered by AWS for the 21-22 season. (Graphic: Business Wire)

Die Bundesliga Match Facts helfen den Zuschauern, differenzierte Aspekte des Spiels besser zu verstehen, wie z. B. die Entscheidungsfindung auf dem Spielfeld oder die Gründe für außergewöhnliche Spielerleistungen. Die Bundesliga erzeugt die Match Facts, indem sie die Spieldaten von Live-Spielen in Echtzeit sammelt und analysiert, während sie in AWS gestreamt werden. Im Backend nutzt die Bundesliga AWS-Funktionen für die Bereiche Analyse, maschinelles Lernen, Datenverarbeitung, Speicherung, Datenbank, serverlose Dienste und Mediendienste, um die riesigen Datenmengen zu verarbeiten und zu speichern, die diesen Statistiken zugrunde liegen, sowie um die maschinellen Lernmodelle zu trainieren, einzusetzen und zu skalieren, die zur Erstellung von Prognosen verwendet werden. Die Fans sehen die Einblicke in Form von Grafiken während der Übertragungen, mit zusätzlichen Details in der offiziellen Bundesliga-App. Die beiden neuen Match Facts werden das Geschehen auf dem Spielfeld noch besser veranschaulichen und den Fans, Trainern, Spielern und Kommentatoren visuelle Unterstützung bei der Analyse der Spieler- und Mannschaftsleistungen bieten.