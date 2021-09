Zumindest wurde die Erklärung der EZB über „sehr langsames und geringfügiges Zurückfahren der Anleihekäufe“ positiv aufgenommen und stoppte den Abwärtstrend „kurz vor 15.450 Punkten“ am Donnerstag. Und in seit Wochen erlebter Manier erholte sich der Markt wieder und verabschiedete sich am Freitag mit moderaten Verlusten ins Wochenende. Könnte für einen neuen Versuch in Richtung neuer Rekorde in der nächsten Woche eine perfekte Ouvertüre gewesen sein.

Daneben gab es letzte Woche die Fortsetzung des Steinhoff-Krimis – mit immer noch teilweise offenem Ende

Letzten Samstag starteten wir mit einem Rückblick – wie immer: KW 35/2021 | Handelswoche in enger Range. Steinhoff, Nel, Evotec, Bitcoin Group, STO, Encavis u.a. mit News. Wie geht’s weiter?

Dazu die Ereignisse bei Steinhoff aufgearbeitet: Steinhoff Aktie noch gebremst. Amsterdamer Gläubigerversammlung vertagt Entscheidung auf den 08.09. um 13:30 Uhr. Und nach einer „Erfolgs-Meldung“: Evotec’s Plattformansatz erhält von Bristol Myers Squibb Bestätigung, die erstmal 20 Mio EUR bringt, aber zukünftig noch mehr möglich macht. Die Konsequenzen des Platow Briefes: Evotec – Achtung stark gelaufen, warnen die Platow Briefe.

Und Zeit für einen Blick „übe rdie Tagesmeldungen hinaus“: Wenn H2 die Zukunft wäre: Nel & Plug Power als Pureplayer oder lieber weniger riskant auf Linde oder beispielsweise Siemens Energy setzen? Dass am Sonntag nicht alle Unternehmen und Gerichte „frei machten“ erfuhren die Anleger erst am Montag:

Montag – sah nach einer guten Börsenwoche aus

Nach einem Start bei 15.818,44 Punkten schliesst der Markt höher bei 15.932,12 Punkten. Sonntags passiert, Montag gemeldet: Steinhoff: Einstweilige Verfügung verschiebt Teil-Abstimmung auf 09.09. Beantragt wegen Zweifeln am Abstimmungsverhalten von Wiese’s Titan. Immer eine interessante Aktie: 2G Energy AG steigerte im ersten Halbjahr 2021 den Umsatz um 21,3 Mio. Euro auf 106,9 Mio. Euro. Wasserstoff soll Teil der KWK-Zukunft sein. Der Index stieg leicht an, aber die grossen, kursbewegenden Unternehmensmeldungen waren Fehlanzeige. So sollte die Woche nicht nur steigende Notierungen sehen.