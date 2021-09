Central African ändert Privatplatzierung und reicht endgültige Genehmigung für den Erwerb von Musefu Gold ein

Vancouver (British Columbia), 10. September 2021. Central African Gold Inc. (TSX-V: CAGR, FWB: BC2, OTCQB: NDENF) („Central African Gold“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass es die Bedingungen der am 29. Juni 2021 veröffentlichten und am 18. August 2021 geänderten Privatplatzierung abändert. Die Privatplatzierung war überzeichnet und daher beabsichtigt das Unternehmen, seine nicht vermittelte Privatplatzierung (die "Finanzierung") auf bis zu 12.500.000 Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,15 CAD pro Einheit mit einem Gesamterlös von bis zu 1.875.000 CAD zu erhöhen und abzuschließen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Aktie“) und einem Aktien-Warrant (ein „Warrant“) bestehen. Zwei Warrants können innerhalb von zwei Jahren nach dem Ausgabedatum ausgeübt werden, um eine Aktie zu einem Ausübungspreis von 0,25 CAD zu erwerben.

Die Einnahmen aus der Finanzierung werden als allgemeines Betriebskapital verwendet werden. In Zusammenhang mit der Finanzierung könnte das Unternehmen gemäß den Bestimmungen der TSX Venture Exchange Vermittlungsprovisionen in bar oder in Form von Wertpapieren (oder in einer Kombination aus beidem) entrichten müssen.

Die Wertpapiere, die im Rahmen der Finanzierung ausgegeben werden, unterliegen gemäß dem geltendem Wertpapierrecht einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach dem Abschlussdatum der Finanzierung. Der Abschluss der Finanzierung unterliegt dem Erhalt aller erforderlicher Genehmigungen des Unternehmens und der Behörden, einschließlich einer Genehmigung der TSX Venture Exchange.

Die Finanzierung könnte eine „Transaktion mit einer nahestehenden Partei“ gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Protection of Minority Security Holders in Special Transactions („MI 61-101“) darstellen, da die Investoren der Finanzierung Parteien sein könnten, die in engem Zusammenhang mit dem Unternehmen stehen. Transaktionen mit einer nahestehenden Partei sind gemäß Unterabschnitt 5.5(a) von MI 61-101 von den formalen Bewertungsanforderungen von Abschnitt 5.4 von MI 61-101 sowie gemäß Unterabschnitt 5.7(1)(a) von MI 61-101 von den Minderheitsgenehmigungsanforderungen gemäß Abschnitt 5.6 von MI 61-101 ausgenommen, da der marktgerechte Wert der im Rahmen der Finanzierung geplanten Transaktionen 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens nicht übersteigt. Ein Bericht über wesentliche Änderungen gemäß den Anforderungen für Transaktionen mit einer nahestehenden Partei gemäß MI 61-101 wurde nicht mehr als 21 Tage vor dem Abschluss der Transaktionen eingereicht, da die Finanzierung kurz nach dem Abschluss der Finanzierungsbedingungen erforderlich ist, um den erwarteten kurzfristigen Bedarf des Unternehmens an Barmitteln zu decken.