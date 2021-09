Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Apple-Aktie: Shock-Nachricht für Investoren Die Apple-Aktie ist am Freitag um mehr als 3% gefallen, nachdem ein Bundesrichter in der Klage um Epic Games entschieden hat, dass Apple auch Zahlungen von Drittanbietern zulassen muss. Was bedeutet, dass für die Aktie und was ist aus meiner Sicht die echte Gefahr für das Unternehmen? Ferner schauen wir uns die Charts auch aus charttechnischer Sicht an.