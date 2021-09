The Coretec Group kündigt Teilnahme an der H.C. Wainwright 23rd Annual Global Investment Conference vom 13. bis 15. September 2021 (virtuelle Konferenz) an

Matthew Kappers, CEO von The Coretec Group, wird in einer Videopräsentation einen Überblick über die Geschäftstätigkeiten des Unternehmens geben und für persönliche Treffen mit Investoren zur Verfügung stehen, die für den Besuch der Konferenz angemeldet sind. Matthew Kappers sagte: „Das Team von Wainwright ist ein geschätzter Partner von The Coretec Group und wir sind erfreut, dass wir Teil der Global Investment Conference des Unternehmens sind.“

The Coretec Group, Inc. (OTCQB: CRTG) (das „Unternehmen“) freut sich, bekanntgeben zu können, dass das Unternehmen mit einer Präsentation auf der H.C. Wainwright Annual Global Investment Conference vertreten sein wird, die vom 13. bis 15. September 2021 virtuell stattfinden wird.

Wenn Sie ein institutioneller Investor sind und die Präsentation des Unternehmens gerne besuchen möchten, klicken Sie auf folgenden Link, um sich anzumelden: (www.hcwevents.com). Sobald Ihre Anmeldung bestätigt ist, werden Sie aufgefordert, sich auf der Konferenz-Website anzumelden, um ein persönliches Treffen mit dem Unternehmen zu beantragen.

Über H.C. Wainwright & Co.

H.C. Wainwright ist eine Full-Service-Investmentbank, die sich der Bereitstellung von Unternehmensfinanzierungen, strategischer Beratung und dazugehörigen Services für öffentliche und private Unternehmen in mehreren Sektoren und Regionen verpflichtet hat. H.C. Wainwright & Co. bietet ferner Forschungs- sowie Vertriebs- und Handelsdienstleistungen für institutionelle Investoren an.

Über The Coretec Group

The Coretec Group, Inc., entwickelt ein Portfolio an technischem Silizium zur Verbesserung von energieorientierten Branchen, darunter Batterien für Elektrofahrzeuge und Endverbraucher, Festkörperbeleuchtung (LED) und Halbleiter sowie volumetrische 3D-Displays und druckbare Elektronik. The Coretec Group bedient die globalen Technologiemärkte in den Bereichen Energie, Elektronik, Halbleiter, Solar, Gesundheit, Umwelt und Sicherheit.

Weitere Informationen finden Sie auf www.thecoretecgroup.com. Sie können The Coretec Group zudem auf Twitter sowie auf LinkedIn folgen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf die Erwartungen The Coretec Group in Bezug auf die zukünftigen Auswirkungen auf das Betriebsergebnis des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen und können Risiken und Ungewissheiten beinhalten, von denen einige außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Solche Risiken und Ungewissheiten sind in den von uns bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben. Da die Informationen in dieser Pressemitteilung Aussagen enthalten können, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten und sich jederzeit ändern können, können die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Wir verpflichten uns nicht, spätere Korrekturen von zukunftsgerichteten Aussagen bekanntzugeben. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren irgendeines Unternehmens dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210911005006/de/