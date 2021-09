Italvolt unterzeichnet Kaufvertrag über eine Million Quadratmeter Land

Mailand und Scarmagno, Italien (ots/PRNewswire) - Italvolt

(https://www.italvolt.com/) hat eine Vereinbarung über den Kauf eines

Grundstücks in Scarmagno unterzeichnet, auf dem sich die ehemalige

Olivetti-Fabrik befand. Dies ist Teil der strategischen Weiterentwicklung des

Projekts einer 45-GWh-Gigafabrik



Italvolt Spa , das von Lars Carlstrom gegründet wurde, um eine der größten

Gigafabriken in Europa zu errichten, hat mit Prelios Sgr, dem Verwalter von

Fondo Monteverdi, eine Vereinbarung über den Kauf einer Fläche von einer Million

Quadratmetern unterzeichnet. Das erworbene Grundstück befindet sich in der

Gemeinde Scarmagno in der zweitgrößten italienischen Region Piemont, wo sich die

ehemalige Olivetti-Fabrik befand.







einer geplanten Kapazität von 45 GWh zu einer der größten Produktions- und

Lagerstätten von Lithiumbatterien für Elektrofahrzeuge in Europa werden. Es

handelt sich dabei um eines der wichtigsten und größten industriellen

Investitionsprojekte in Italien in der Neuzeit, das eine Gesamtinvestition von

rund 3,4 Milliarden Euro umfasst.



Der Standort in Scarmagno wurde aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und der

strategischen geografischen Lage mit guten Straßen- und Bahnverbindungen

ausgewählt. Der Standort wird in der Lage sein, die Produktionskapazitäten des

Piemont zu nutzen, der führenden Region Italiens für die industrielle

Automobilproduktion. Das Land wird von Italvolt zurückgewonnen und umgewidmet,

wobei eine Fläche von 300 Tausend Quadratmetern für den Bau des neuen Werks

vorgesehen ist. Davon sind 20 Tausend Quadratmeter für die Einrichtung eines

Forschungs- und Entwicklungszentrums vorgesehen.



Der nächste Schritt für Italvolt ist die Erteilung der Baugenehmigung bis Anfang

2022, damit die Arbeiten in der zweiten Jahreshälfte beginnen können. Die

Architekturabteilung von Pininfarina wird das neue Werk unter besonderer

Berücksichtigung der ökologischen und sozialen Auswirkungen entwerfen.

Pininfarina beabsichtigt, eine Industrieanlage der neuen Generation zu

entwickeln, die in das wirtschaftliche und soziale Gefüge der Region integriert

ist.



Lars Carlstrom, CEO und Gründer von Italvolt , erklärte: "Die Vereinbarung mit

Prelios Sgr ist ein entscheidender Schritt im Umsetzungsplan unseres

Gigafabrik-Projekts. Wir freuen uns, dass wir den Kauf des Grundstücks unter

Mitwirkung der lokalen Behörden abschließen konnten. In den letzten Monaten

haben sie einen bedeutenden Beitrag zur Förderung des Projekts von Italvolt Seite 2 ► Seite 1 von 3



Die Gigafabrik von Italvolt soll nach ihrer vollständigen Inbetriebnahme miteiner geplanten Kapazität von 45 GWh zu einer der größten Produktions- undLagerstätten von Lithiumbatterien für Elektrofahrzeuge in Europa werden. Eshandelt sich dabei um eines der wichtigsten und größten industriellenInvestitionsprojekte in Italien in der Neuzeit, das eine Gesamtinvestition vonrund 3,4 Milliarden Euro umfasst.Der Standort in Scarmagno wurde aufgrund der vorhandenen Infrastruktur und derstrategischen geografischen Lage mit guten Straßen- und Bahnverbindungenausgewählt. Der Standort wird in der Lage sein, die Produktionskapazitäten desPiemont zu nutzen, der führenden Region Italiens für die industrielleAutomobilproduktion. Das Land wird von Italvolt zurückgewonnen und umgewidmet,wobei eine Fläche von 300 Tausend Quadratmetern für den Bau des neuen Werksvorgesehen ist. Davon sind 20 Tausend Quadratmeter für die Einrichtung einesForschungs- und Entwicklungszentrums vorgesehen.Der nächste Schritt für Italvolt ist die Erteilung der Baugenehmigung bis Anfang2022, damit die Arbeiten in der zweiten Jahreshälfte beginnen können. DieArchitekturabteilung von Pininfarina wird das neue Werk unter besondererBerücksichtigung der ökologischen und sozialen Auswirkungen entwerfen.Pininfarina beabsichtigt, eine Industrieanlage der neuen Generation zuentwickeln, die in das wirtschaftliche und soziale Gefüge der Region integriertist.Lars Carlstrom, CEO und Gründer von Italvolt , erklärte: "Die Vereinbarung mitPrelios Sgr ist ein entscheidender Schritt im Umsetzungsplan unseresGigafabrik-Projekts. Wir freuen uns, dass wir den Kauf des Grundstücks unterMitwirkung der lokalen Behörden abschließen konnten. In den letzten Monatenhaben sie einen bedeutenden Beitrag zur Förderung des Projekts von Italvolt