Am letzten Samstag schrieb Pfarrer Achijah Zorn in seiner wöchentlich erscheinenden Kolumne „Vorwort zum Sonntag“ zu „27 provozierenden Aphorismen zur Bundestagswahl“, die unseren Leser Matthias Reichel zu einer Fortsetzung inspiriert hat. Man merkt, dass bald Bundestagswahl ist, wenn … – wenn man sich beim Anblick der Spitzenkandidaten fragt, ob das das Beste ist, was ein

Der Beitrag „Man merkt, dass bald Bundestagswahl ist, wenn…“ erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Leserbrief.