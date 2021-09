Alternativzählung:

Der Tageschart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten beiden Jahren. Dieser Verlauf zeigt den Abschluss der lila 3=13827 durch ein angedeutetes EDT in Form eines Zigzags (orangene A=13323, orangene B=11264, orangene C=13827) in der blauen 5 nebst der korrektiven lila 4=8612 (Zigzag-X-Flat-X2-Triangle mit blauer W=11669, blauer X=12279, blauer Y=8819, blauer X2=9996, blauer Z=8612) sowie laufenden lila 5 (bisher 16030).Mit dem in Kürze anstehenden Bruch der grünen 0-b-Linie kommt für die Interpretation der lila 5 so gut wie nur noch ein Grundmuster (Impuls oder Zigzag) in Frage. Im bereinigten Chart sind deshalb nur noch Szenarien ausgearbeitet, die sich bei einem Bruch der grünen 0-b-Linie ergeben würden.Die Interpretation als komplexe Korrektur bleibt bis zum Bruch der grünen 0-b-Linie ein theoretisch mögliches Szenario.Die lila 5 kann – ausgehend von 8612 – mit orangener 1=13461, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) gezählt werden. Die orangene 3 hat noch nicht die 100er Ausdehnung 16173 (orangene Fibos) erreicht, weshalb bei 16030 vermutlich erst die grüne 1 beendet wurde. Die laufende grüne 2 sollte zumindest das 23er RT bei 14919 und idealerweise auch das 38er RT 14232 (hellblaue Fibos) abarbeiten. Mit diese Zählweise würde sich für die orangene 3 ein Ziel oberhalb der 161er Ausdehnung bei 19170 (orangene Fibos) anbieten (blauer Pfad).Die impulsive Zählweise mit blauer 1=11339, blauer 2=10159, orangener 1=12931, orangener 2=11324 sowie orangener 3 (bisher 16030) bleibt weiterhin gültig, ist aber sehr ähnlich zum blauen Pfad und aus Vereinfachungsgründen im Chart nicht explizit reflektiert.Sollte bei 16030 aber bereits die kurze orangene Alt: 3 beendet worden sein, so reicht nach der orangenen Alt: 4 (23er Ziel 14919 – hellblaue Fibos) ein knappes Hoch oberhalb 16030 in der orangenen Alt: 5 aus, um eine blaue Alt: 1 oder sogar die gesamte lila Alt: 5/schwarze Alt: 1 abzuschliessen. Die Tiefe des anschliessenden Rücklaufs wäre ein Unterscheidungsmerkmal für die blaue Alt: 2 bzw. schwarze Alt: 2 (grauer Pfad).