Modern Plant-Based Foods gründet neue Abteilung „Modern Seafood“ und beginnt mit der Forschungs- und Entwicklungsarbeit für pflanzlichen „Räucherlachs“

VANCOUVER, BC, 11. September 11, 2021- Modern Plant-Based Foods Inc., (CSE: MEAT) („Modern Plant-Based Foods“ oder „Unternehmen“), ein Hersteller von preisgekrönten Lebensmitteln auf pflanzlicher Basis, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine neue Abteilung für pflanzliche Alternativen zu Fisch und Meeresfrüchten - Modern Seafood - gründen wird. Das Hauptaugenmerk von Modern Seafood wird auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und Herstellung von Fisch- und Meeresfrüchtealternativen auf pflanzlicher Basis gerichtet sein. Insbesondere wird sich die Unterabteilung um die Zusammenarbeit mit bestehenden Fisch- und Meeresfrüchteunternehmen bemühen, die an der Entwicklung hochwertiger Fisch- und Meeresfrüchtealternativen interessiert sind.

Die Kernprodukte von Modern Seafood werden den preisgekrönten ‚Crab Cake‘ beinhalten, der seit der Gründung des Unternehmens das meistverkaufte Produkt ist. Der Modern Crab Cake ist landesweit im Einzelhandel und in der Gastronomie erhältlich und wird derzeit auch in den Vereinigten Staaten und Australien eingeführt. Der neue pflanzliche Räucherlachs“ von Modern Seafood wird kein Gluten und kein Soja enthalten und nicht gentechnisch verändert sein.

„Wir sind uns bewusst, dass ein ständiger Innovationsbedarf besteht, um mit dem rasanten Wachstum des Marktes für pflanzliche Lebensmittel Schritt zu halten. Unser Unternehmen ist stolz darauf, der Nachfrage der Verbraucher und den Trends voraus zu sein“, erklärt Tara Haddad, Gründerin von Modern Plant-Based Foods. „Der Markt für Fisch- und Meeresfrüchtealternativen steckt noch in den Kinderschuhen und es ist ein Bereich, in dem wir uns als Branchenführer etablieren wollen. Räucherlachs genießt große Beliebtheit und wird auf der ganzen Welt konsumiert. Wir glauben daher, dass das Interesse an Produkten, die von Köchen entwickelt - und nicht von Wissenschaftlern modifiziert - wurden, sehr stark zunehmen wird.“

Angesichts einer wachsenden Anzahl von Verbrauchern, die sich pflanzlich ernähren, erreichte der Umsatz mit pflanzlichen Produkten im Lebensmittelhandel nach Angaben von SPINS 7 Milliarden USD und stieg im vergangenen Jahr um 27 %, und damit fast doppelt so schnell wie der Gesamtumsatz mit Lebensmitteln in den USA. Fisch- und Meeresfrüchtealternativen verzeichnen ebenfalls ein bedeutendes Wachstum. Der europäische Markt für Räucherlachs betrug 2018 mehr als 4,2 Milliarden USD bei einer jährlichen Wachstumsrate von 2 %.