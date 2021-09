Zu den wesentlichen Kennzeichen der gegenwärtigen Jahrhunderthausse gehört die Robustheit der Kursentwicklungen trotz krisenhafter Entwicklungen in der Welt.

08.09.2021 - Zu den wesentlichen Kennzeichen der gegenwärtigen Jahrhunderthausse an der Börse gehört die Robustheit der Kursentwicklungen trotz krisenhafter Wirtschaftsentwicklungen in der Welt. Man könnte sagen, es handele sich um Teflon-Börsen, denn negative Meldungen perlen weitgehend folgenlos an ihr ab. Ob Griechenland-Rettung, Migrationskrise, Trump-Präsidentschaft, Corona-Pandemie oder das aktuelle Afghanistan-Fiasko, auch schwere politische und ökonomische Einschnitte führen nur kurz zu Kursrückgängen, um dann alsbald wieder in den Vorwärtsgang hochzuschalten.

Man wird nicht umhinkommen, den Notenbanken eine zentrale Rolle bei dieser Börsenentwicklung zuzuschreiben. Tatsächlich spricht man in den USA bereits seit mehreren Jahrzehnten vom sogenannten Greenspan-Put, der nach dem schillernden ehemaligen Notenbankpräsidenten der USA benannt ist. Dabei handelt es sich um eine Redewendung für die nicht kodifizierte Versicherung der amerikanischen Notenbank, immer dann am Zinsmarkt einzugreifen, wenn Ungemach in der Wirtschaft und an den Börsen auftritt. Jedenfalls geschah genau dies in den letzten zwei Jahrzehnten. Ob nach den Terroranschlägen des 11. September 2001 oder inmitten der Subprime-Krise; die Fed steht Gewehr bei Fuß, um den Börsenzug nicht allzu sehr entgleisen zu lassen. Dabei wissen die Zentralbanker sehr wohl um die Rückkopplungseffekte, die von fallenden Aktienkursen auf die Wirtschaft ausgehen können, zumal in den USA.