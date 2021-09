Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Erste IAA Mobility in München geht zu Ende Die erste Ausgabe der Automesse IAA Mobility in München geht am Sonntag zu Ende. Die Schau war aus Frankfurt in die Landeshauptstadt umgezogen und sollte dort mit einem neuen Konzept und geändertem Namen frisch aufgesetzt werden. Unter anderem gab …