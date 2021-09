Einblicke in die Entwicklung der Anlagemärkte und ausgewählter VV-Fonds - September 2021.

09.09.2021 - Die Weltbörsen präsentieren sich zweigeteilt: Wichtige Handelsplätze in Europa und den USA markieren nahezu täglich neue Höchststände - doch einige Börsen in Asien hinken hinterher.



Vor allem in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt, in China, zeigte der Aktienmarkt in den vergangenen Monaten im internationalen Vergleich eine auffallend schlechtere Entwicklung. Zwar schaffte die Börse in Shanghai auf Sicht von zwölf Monaten ein Plus von knapp 10%. In Hongkong sinken die Kurse jedoch seit Monaten und bereits erzielte Kursgewinne wurden auf Sicht eines Jahres vollständig aufgezehrt.