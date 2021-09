München (ots) - Anmoderation:



Heute Abend (12.09.) endet die IAA MOBILTY in München. Unter dem Motto "What

will move us next" präsentierte sich die Branche zukunftsorientierter denn je.

744 Aussteller und 936 Redner aus 32 Ländern haben gut eine Woche lang ihre

Innovationen und Visionen für die klimaneutrale Mobilität der Zukunft

vorgestellt und diskutiert. Mit der Premiere der IAA MOBILITY 2021 hat der

Verband der Automobilindustrie als Ausrichter zudem Messegeschichte geschrieben,

indem das das Konzept völlig neu ausgerichtet wurde: die IAA ist keine reine

Autoshow mehr, sie hat sich zu einem für alle offenen Event entwickelt, das die

gesamte Bandbreite gegenwärtiger und künftiger Mobilitätsangebote umfasst. Dabei

wurde die Mobilität von morgen für die Besucherinnen und Besucher an drei

unterschiedlichen Locations erlebbar gemacht: auf dem "Summit", also dem

Messegelände selbst, dem "Open Space" in der Münchener Innenstadt sowie auf der

"Blue Lane", einer innerstädtischen Teststrecke für nachhaltige Mobilität. Dort

kamen insgesamt 255 Fahrzeuge zum Einsatz, die für sage und schreibe rund 7.000

Testfahrten gebucht wurden.



Wir haben uns mit VDA-Präsidentin Hildegard Müller über ihre persönliche Bilanz

der IAA MOBILITY 2021 unterhalten:







sieben Messetage in München aus?



Also es ist wirklich ein friedliches Fest der Mobilität geworden und deshalb

sind wir sehr zufrieden mit dem neuen Konzept. Ich glaube, wir haben eine

Plattform für die Mobilität der Zukunft geschaffen, mit verschiedenen

Verkehrsträgern, die ganz vorne sind bei der Diskussion über Klimaschutz, über

Digitalisierung und auf der anderen Seite die sehr kritisch, konstruktiv und

offen über die Frage "Wie wird Mobilität der Zukunft sich verbinden und die

Verkehrsträger vernetzen", führen können. Also für uns ein voller Erfolg. Wir

sind sehr froh und sehr glücklich.



2. Die IAA MOBILITY in München war Ihre erste Großveranstaltung als

VDA-Präsidentin - Hand auf's Herz: Wie erleichtert sind Sie, dass alles gut

gegangen ist?



Der Mut, den wir gezeigt haben, sage ich jetzt mal, diese Veranstaltung

durchzuführen, hat sich als richtig erwiesen, sie zu planen. Wir hatten ein

gutes Hygiene-Konzept, die Menschen konnten sich sicher fühlen. Und wenn wir

jetzt über rund 400 000 Besucherinnen und Besucher hatten, liegen wir sogar-

wenn ich das vergleichen darf, über den durchschnittlichen Zahlen mit der IAA in

Frankfurt. Und das trotz Corona. Wir hatten Besucher aus über 95 Ländern, 744

Aussteller, Redner aus 32 Ländern. Und dass trotz dieser Coruna Situation Seite 2 ► Seite 1 von 4



1. Frau Müller, die IAA MOBILITY geht heute zu Ende. Wie sieht Ihre Bilanz dersieben Messetage in München aus?Also es ist wirklich ein friedliches Fest der Mobilität geworden und deshalbsind wir sehr zufrieden mit dem neuen Konzept. Ich glaube, wir haben einePlattform für die Mobilität der Zukunft geschaffen, mit verschiedenenVerkehrsträgern, die ganz vorne sind bei der Diskussion über Klimaschutz, überDigitalisierung und auf der anderen Seite die sehr kritisch, konstruktiv undoffen über die Frage "Wie wird Mobilität der Zukunft sich verbinden und dieVerkehrsträger vernetzen", führen können. Also für uns ein voller Erfolg. Wirsind sehr froh und sehr glücklich.2. Die IAA MOBILITY in München war Ihre erste Großveranstaltung alsVDA-Präsidentin - Hand auf's Herz: Wie erleichtert sind Sie, dass alles gutgegangen ist?Der Mut, den wir gezeigt haben, sage ich jetzt mal, diese Veranstaltungdurchzuführen, hat sich als richtig erwiesen, sie zu planen. Wir hatten eingutes Hygiene-Konzept, die Menschen konnten sich sicher fühlen. Und wenn wirjetzt über rund 400 000 Besucherinnen und Besucher hatten, liegen wir sogar-wenn ich das vergleichen darf, über den durchschnittlichen Zahlen mit der IAA inFrankfurt. Und das trotz Corona. Wir hatten Besucher aus über 95 Ländern, 744Aussteller, Redner aus 32 Ländern. Und dass trotz dieser Coruna Situation