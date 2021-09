Hellman & Friedman entscheidet, Angebotspreis in freiwilligem Übernahmeangebot für zooplus AG zu erhöhen

12. September 2021 - London und München - Am 13. August 2021 hat die Zorro Bidco S.à r.l. (die "Bieterin"), eine Holdinggesellschaft, die durch von Hellman & Friedman LLC beratene Fonds kontrolliert wird, den Abschluss einer Investorenvereinbarung für eine langfristige strategische Partnerschaft zwischen der Bieterin und der zooplus AG (die "Gesellschaft") sowie ihre Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an alle Aktionäre der Gesellschaft zum Erwerb sämtlicher von ihnen gehaltenen auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Gesellschaft gegen eine Gegenleistung in bar in Höhe von EUR 390,00 je Aktie bekanntgemacht.

Nach ausführlichen Gesprächen mit den Stakeholdern der Gesellschaft und um die anhaltenden Spekulationen über andere, jedoch noch ungewisse indikative Angebote Dritter zu beenden, hat die Bieterin heute entschieden, die Gegenleistung in bar von EUR 390 je Aktie um EUR 70 auf EUR 460 je Aktie zu erhöhen. Dieser deutlich verbesserte Angebotspreis bietet eine noch attraktivere Prämie von 65% auf den Schlusskurs vom 12. August 2021 (EUR 278,20), von 77% auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate vor der Bekanntmachung am 13. August 2021 (EUR 259,56) und von 58% auf den Schlusskurs vom 11. August 2021 (EUR 291,40), d. h. den höchsten Schlusskurs, der vor der Bekanntmachung am 13. August 2021 und vor den jüngsten Angebotsspekulationen jemals erreicht wurde.

Im Übrigen bleibt die Bekanntmachung der Bieterin vom 13. August 2021 unberührt. Ferner behalten die von der Bieterin bereits für ca. 17 % der Aktien der Gesellschaft geschlossenen Andienungsverpflichtungen (irrevocable tender commitments), unter anderem mit den Mitgliedern des Vorstands für die jeweils von ihnen gehaltenen Aktien, mit der Maxburg Beteiligungen GmbH & Co. KG und mit der Luxempart S.A., ihre Gültigkeit.