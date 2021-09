BERLIN (dpa-AFX) - Unionskanzlerkandidat Armin Laschet hat sich bei der zweiten großen TV-Debatte klar zum Kampf gegen rechte Kräfte bekannt - auch in der eigenen Partei. Gefragt nach der teils hochumstrittenen Kandidatur des ehemaligen Verfassungsschutz-Chefs Hans-Georg Maaßen für die CDU in Südthüringen sagte Laschet am Sonntagabend: "Herr Maaßen wird sich an den Kurs halten müssen, den ich vorgebe als Parteivorsitzender."

Seine Partei stehe für eine "geordnete Migrationspolitik", alles, was "an Ressentiments geäußert" werde, sei nicht akzeptabel, betonte Laschet bei ARD und ZDF. Die Entscheidung der Bundeskanzlerin, 2015 die Grenzen nicht zu schließen, sei "richtig" gewesen. "Die Rechte bekämpfe ich. Die gehören nicht in Parlamente. Die sind die geistigen Brandstifter, die am Ende zu solchen Morden führen wie an unserem Parteifreund Walter Lübcke", sagte der CDU-Chef.