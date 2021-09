KOBLENZ (dpa-AFX) - "Rhein-Zeitung" zu Corona-Lage/ Impfmüdigkeit:

"Wer hartnäckig unsolidarisch ist, wer sich Fakten verweigert, muss Folgen spüren. Erst in vier Wochen werden Corona-Bürgertests kostenpflichtig. Das kommt zu spät. Wer sich den Luxus leistet, auf kostenlose Vorsorge in Form einer millionenfach bewährten und wissenschaftlich abgesicherten Schutzimpfung zu verzichten, soll auch dafür blechen. Bis dahin geht aber wieder wertvolle Zeit verloren. Zeit, in der sich die Delta-Variante weiter ausbreitet. Kanzlerin und Ministerpräsidenten hätten die Daumenschrauben früher anziehen müssen. Das gilt auch für öffentliche Zugangsregeln. Dieser Schlendrian in der vierten Welle ist inakzeptabel. Eine Pandemie der Ungeimpften darf nicht das ganze Land wieder zurückwerfen."/yyzz/DP/stw