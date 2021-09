Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services nimmt Betrieb für Samsung in Schweden auf

Ingram Micro Commerce & Lifecycle Services, ein führender Anbieter von globalen Lösungen für Supply-Chain-Management und E-Commerce-Logistik, hat heute die Eröffnung eines speziellen Betriebs für Samsung in der schwedischen Stadt Borås bekannt gegeben.

Laut Abkommen wird Ingram Micro das Eintauschprogramm für Mobilgeräte für Samsung übernehmen. In Rahmen dieses Programms werden gebrauchte Geräte von Samsung-Kunden entgegengenommen, die ihre alte Technologie gegen eine Gutschrift für ein neues Gerät eintauschen möchten. Das Eintauschprogramm umfasst vier Sammelstellen, die in vier verschiedenen Sprachen betrieben werden und in weniger als zwei Monaten einsatzfähig waren.