Victoria Gold - Rekord Goldproduktion und Unternehmensupdate

Whitehorse, YT / 12. September 2021 / Victoria Gold Corp. (TSX-VGCX) ("Victoria" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/victoria-gold-c ... ) freut sich, in der Goldmine Eagle im Yukon-Territorium eine Rekord-Goldproduktion erzielt zu haben und vor dem Denver Gold Forum ein Unternehmens-Update zu veröffentlichen.

"Die Goldmine Eagle produzierte im August eine Rekordmenge von 20.744 Unzen Gold, wobei im Juli und August jeweils mehr als 1 Million Tonnen Erz auf dem Haufenlaugungspad gestapelt wurden, was die Voraussetzungen für eine starke Betriebsleistung im dritten Quartal schafft.", sagte John McConnell, President & CEO. "Darüber hinaus ist die Exploration weiterhin in vollem Gange und wir freuen uns darauf, in naher Zukunft Ergebnisse zu liefern. ”

Eagle Gold Mine Juli & August 2021 Produktionsergebnisse

Juli August YTD Betriebsdaten Geförderte Erze Tausend Tonnen 1,263 892 6,004 Geförderte Abfälle Tausend Tonnen 1,273 1,101 10,372 Insgesamt abgebaut Tausend Tonnen 2,536 1,992 16,376 Streifenverhältnis Abfall zu Erz 1.0 1.2 1.6 Abbaugeschwindigkeit Tonnen/Tag 81,800 64,300 67,700 Aufgestapeltes Erz auf dem HLF-Pad Tausend Tonnen 1,217 1,140 5,704 Gestapelte Erzqualität Gramm/Tonne Au 0.86 0.98 0.86 Produziertes Gold Unzen 14,717 20,744 94,605

Die Produktionsstatistiken können unwesentliche Abstimmungsabweichungen aufweisen.

Die August-Produktion von Eagle in Höhe von 20.744 Unzen Gold bedeutet einen Anstieg um 65 % gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2020. Darüber hinaus meldeten die auf dem Haufenlaugungspad gestapelten Erztonnen mit 1,2 bzw. 1,1 Millionen Tonnen monatliche Rekordwerte.

Update zur Exploration

Die Mineralexplorationskampagne 2021 im Dublin Gulch Gold Camp wird mit voller Kapazität fortgesetzt und konzentriert sich auf drei Bereiche: die beiden oberflächennahen hochgradigen Goldziele Raven und Lynx sowie das hochgradige Silberziel Rex-Peso, das in der Vergangenheit produziert wurde und sich westlich der Goldmine Eagle befindet. Das geplante 15.000-Meter-Programm 2021 konzentriert sich in erster Linie auf Raven, wo bereits über 6.500 Meter an Bohrungen durchgeführt wurden.

Bei Dublin Gulch sind derzeit fünf Diamantbohrer im Einsatz, wobei bisher etwa 10.000 Meter an Bohrungen in über 45 Diamantbohrlöchern sowie über zwei Kilometer an Oberflächengräben durchgeführt wurden. Insgesamt wurden etwa 6.300 Bohrkernproben verarbeitet und zur Analyse eingesandt, wobei Verzögerungen im Analyselabor zu einem erheblichen Rückstand bei den Untersuchungsergebnissen geführt haben. Die Explorationsarbeiten werden voraussichtlich bis Oktober in allen Zielgebieten fortgesetzt.

Bei Raven werden im Rahmen von Step-Out-Bohrungen über einen Kilometer des viel versprechenden hochgradigen Goldtrends getestet. Darüber hinaus wurden vier Bohrlöcher in der neu identifizierten intrusionsbezogenen mineralisierten Zone Whiskey Wrinkles niedergebracht, die sich auf halbem Weg zwischen den Zonen Raven und Lynx befindet.

Bei Lynx wurde die Saison 2021 mit einem systematischen Grabenprogramm an der Oberfläche eröffnet, dem sich geologische Kartierungen und Probenahmen auf einem 600 Meter langen, anomalen Goldmineralisierungstrend anschlossen. Bis dato wurden über 1.700 Meter an Bohrungen in acht Löchern eines geplanten 14-Loch-Programms mit 2.500 Metern abgeschlossen.

Das Diamantbohrprogramm bei Rex-Peso begann Mitte Juli und besteht aus einem speziellen Diamantbohrgerät, das auf die hochgradigen Silberadern abzielt, von denen bekannt ist, dass sie unmittelbar westlich von Eagle existieren. Diese Adern wurden von früheren Betreibern in den 1960er Jahren abgebaut, wobei nur begrenzte Explorationen jenseits der unterirdischen Grubenbaue durchgeführt wurden. Bis dato wurden entlang der Ader Rex 12 Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von etwa 2.100 Metern abgeschlossen.

Die Ergebnisse der diesjährigen Kampagne werden in Kürze erwartet und werden bis Ende des vierten Quartals 2021 eintreffen.

Schuldentilgung

Das Unternehmen unterhält eine revolvierende Kreditfazilität in Höhe von 100 Mio. US$. Am Ende des letzten Geschäftsquartals des Unternehmens, dem 30. Juni 2021, waren 93 Millionen US-Dollar aus der revolvierenden Kreditfazilität ausstehend. Seit dem 30. Juni 2021 hat das Unternehmen freiwillige Rückzahlungen in Höhe von insgesamt 20 Mio. US$ für die revolvierende Kreditfazilität geleistet.

Personelle Beförderungen

Angesichts unseres anhaltenden Erfolgs und Wachstums freuen wir uns, die folgenden Beförderungen bekannt geben zu können:

Hugh Coyle, Vizepräsident für Umwelt

Hugh ist einer der dienstältesten Mitarbeiter von Victoria, der seit mehr als 14 Jahren die Genehmigungs- und Konformitätsverfahren von Eagle von den ursprünglichen Genehmigungsanträgen bis hin zum Betrieb konsequent leitet.

Jim Dainard, Vizepräsident Finanzen

Jim ist seit 12 Jahren bei Victoria tätig und hat die Buchhaltungs- und Finanzfunktionen aufgebaut und geleitet. Jims Rolle hat sich beträchtlich ausgeweitet, als Victoria sich vom Explorateur zum Entwickler und Produzenten entwickelte.

Helena Kuikka, P.Geo., Vizepräsidentin Exploration

Helena ist seit mehr als 10 Jahren bei Victoria tätig. Helena begann als Geologin im Explorationsteam von Eagle Gold und übernahm im Laufe der Jahre immer mehr Verantwortung, da Victoria die Größe, den Umfang und den Tenor unserer Explorationsprogramme ausbaute.

Kelly Parker, Vizepräsidentin und Geschäftsführerin

Kelly kam gegen Ende der Bauphase der Eagle Gold Mine als Minenmanager zu Victoria und brachte über 40 Jahre Erfahrung im Bergbau mit: Grubenbetrieb, Minenwartung, Ausbildung und Entwicklung. In den letzten zwei Jahren hat Kelly eine Kultur der Sicherheit in Verbindung mit Produktionsschwerpunkten definiert. Er ist eine natürliche Besetzung für die Rolle des General Managers der Eagle Gold Mine.

Qualifizierte Person

Der technische Inhalt dieser Pressemeldung wurde von Paul D. Gray, P.Geo. als "qualifizierte Person" gemäß der Definition in National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects - geprüft.

Über das Dublin Gulch Grundstück

Das Goldgrundstück Dublin Gulch (das "Grundstück"), das sich zu 100 % im Besitz von Victoria Gold befindet, liegt im zentralen Yukon-Territorium in Kanada, etwa 375 Kilometer nördlich der Hauptstadt Whitehorse und etwa 85 Kilometer von der Stadt Mayo entfernt. Das Grundstück ist ganzjährig über eine Straße erreichbar und liegt innerhalb des Stromnetzes von Yukon Energy.

Das Grundstück erstreckt sich über eine Fläche von etwa 555 Quadratkilometern und beherbergt die unternehmenseigenen Goldlagerstätten Eagle und Olive. Die Goldmine Eagle ist die jüngste in Betrieb befindliche Goldmine in Yukon. Die Lagerstätten Eagle und Olive umfassen nachgewiesene und wahrscheinliche Reserven von 3,3 Millionen Unzen Gold aus 155 Millionen Tonnen Erz mit einem Gehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, wie in einem technischen Bericht gemäß National Instrument 43-101 für die Goldmine Eagle vom 3. Dezember 2019 beschrieben. Die Mineralressource gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101") für die Lagerstätten Eagle und Olive wurde auf 227 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,67 Gramm Gold pro Tonne geschätzt, die 4,7 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Gemessen und angezeigt" enthalten, einschließlich der nachgewiesenen und wahrscheinlichen Reserven, sowie weitere 28 Millionen Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 0,65 Gramm Gold pro Tonne, die 0,6 Millionen Unzen Gold in der Kategorie "Abgeleitet" enthalten.

Vorsichtige Formulierungen und zukunftsgerichtete Aussagen - Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als "zukunftsgerichtete Aussagen" betrachtet werden können. Mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Victoria beziehen, handelt es sich bei den hierin enthaltenen Informationen um zukunftsgerichtete Informationen, einschließlich aller Informationen, die sich auf die Strategie, die Pläne oder die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung von Victoria beziehen. Zukunftsgerichtete Informationen sind durch Wörter wie "planen", "erwarten", "budgetieren", "anvisieren", "projizieren", "beabsichtigen", "glauben", "antizipieren", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können", "werden", "könnten" oder "sollten", und schließen alle hierin dargelegten Richtlinien und Prognosen ein (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Produktions- und Betriebsrichtlinien des Unternehmens). Um solche vorausschauenden Informationen zu geben, hat das Unternehmen bestimmte Annahmen über sein Geschäft, seinen Betrieb, die Wirtschaft und die Mineralexplorationsbranche im Allgemeinen getroffen, insbesondere im Hinblick auf die Auswirkungen des neuartigen Coronavirus und der COVID-19-Krankheit ("COVID-19") auf alle vorgenannten Bereiche. In diesem Zusammenhang ist das Unternehmen davon ausgegangen, dass das Produktionsniveau den Erwartungen des Managements entspricht, dass die Vertragspartner Waren und Dienstleistungen innerhalb des vereinbarten Zeitrahmens liefern, dass die Ausrüstung wie erwartet funktioniert, dass die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden, dass keine ungewöhnlichen geologischen oder technischen Probleme auftreten, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen des Goldpreises eintreten und dass keine bedeutenden Ereignisse außerhalb des normalen Geschäftsverlaufs des Unternehmens auftreten. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den Meinungen, Annahmen und Schätzungen des Managements, die zum Zeitpunkt der Erstellung der Aussagen als angemessen erachtet werden, und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen bekannten und unbekannten Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören die Auswirkungen allgemeiner geschäftlicher und wirtschaftlicher Bedingungen, Risiken im Zusammenhang mit COVID-19 auf das Unternehmen, die globale Liquidität und die Verfügbarkeit von Krediten auf den zeitlichen Ablauf von Cashflows und die Werte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten auf der Grundlage der prognostizierten zukünftigen Bedingungen, die erwartete Metallproduktion, schwankende Metallpreise, Wechselkurse, geschätzte Erzgehalte, mögliche Schwankungen des Erzgehalts oder der Gewinnungsraten, Änderungen der Rechnungslegungsgrundsätze, Änderungen der Unternehmensressourcen von Victoria, Änderungen der Projektparameter im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne, Änderungen des Zeitrahmens für die Erschließung und Produktion, die Möglichkeit von Kostenüberschreitungen oder unvorhergesehenen Kosten und Ausgaben, die Ungewissheit von Mineralreserven- und Mineralressourcenschätzungen, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, höhere Preise für Treibstoff, Stahl, Strom, Arbeitskräfte und andere Verbrauchsgüter, die zu höheren Kosten und allgemeinen Risiken der Bergbauindustrie beitragen, Versagen von Anlagen, Ausrüstungen oder Prozessen, die nicht wie erwartet funktionieren, endgültige Preise für Metallverkäufe, unvorhergesehene Ergebnisse zukünftiger Studien, saisonale Schwankungen und unvorhergesehene Wetteränderungen, Kosten und Zeitplan für die Erschließung neuer Lagerstätten, Erfolg von Explorationsaktivitäten, Anforderungen an zusätzliches Kapital, Zeitrahmen für Genehmigungen, staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben, Umweltrisiken, unvorhergesehene Rekultivierungskosten, Rechtsstreitigkeiten oder -ansprüche, Beschränkungen des Versicherungsschutzes sowie Zeitplan und mögliche Ergebnisse von anhängigen Rechtsstreitigkeiten und Arbeitskonflikten, Risiken im Zusammenhang mit abgelegenen Betrieben und der Verfügbarkeit einer angemessenen Infrastruktur, Preisschwankungen und Verfügbarkeit von Energie und anderen für den Bergbaubetrieb erforderlichen Betriebsmitteln. Obwohl Victoria versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben oder impliziert sind, können andere Faktoren dazu führen, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Der Leser wird davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sollen Investoren dabei helfen, die erwartete finanzielle und betriebliche Leistung sowie die Pläne und Ziele von Victoria zu verstehen, und sind möglicherweise für andere Zwecke nicht geeignet. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden zum Datum dieses Dokuments angegeben und basieren auf den Meinungen und Schätzungen des Managements und den Informationen, die dem Management des Unternehmens zum Zeitpunkt dieses Dokuments zur Verfügung stehen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen und die Dokumente, auf die hier verwiesen wird, zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Gesetze vorgeschrieben.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

John McConnell

Präsident & CEO

Victoria Gold Corp.

Tel: 604-696-6605

ceo@vgcx.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

